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Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, başladı mı? e-Devlet Doğalgaz desteği başvuru şartları ve ekranı

#Doğalgaz Yardımı#Doğalgaz Desteği#Doğalgaz Yardımı Başvurusu

Doğalgaz yardımı başvurusu ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Yapılan açıklamaların ardından doğalgaz desteği başvuru şartları ve ekranı yoğun ilgi gören konulardan biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız.’ açıklamasında bulundu. Peki, doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?

1/4Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, başladı mı e-Devlet Doğalgaz desteği başvuru şartları ve ekranı

Doğalgaz desteği başvurusunun ne zaman ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Doğalgaz yardımı başvuru tarihinin ne zaman başlayacağı ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Başvurular 81 il genelinde alınacak ve aynı gün başlayacak. Ödemeler yılda iki defa yapılacak. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürüden kişilerin bulunduğu haneler için verilen rakama yüzde 5 ilave yapılacak.

2/4DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürüden kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Başvurular 81 ilimizde cuma günü başlayacaktır. " diye konuştu.

Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/4DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU DETAYLARI NELERDİR

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU DETAYLARI NELERDİR?

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, desteğin illerin sıcaklık ihtiyacına göre yapılacağını söyledi. “Erzurum’daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege’deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil” diyen Yanık, “O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksit ile yapacağız bu ödemeleri. Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Kömürün 2 katından fazla hane sayısı bu. Sadece kömür alan hanelere değil yani. Senelik 3 milyar liraya yakın bir destek öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

4/4Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, başladı mı e-Devlet Doğalgaz desteği başvuru şartları ve ekranı

Yanık, “Isınma desteği hakkı olan vatandaşlarımızın bir kısmı bunu kömür olarak kullanıyorlar. Bunun bir kısmı da doğalgaz olarak bu ısınma desteğinden yararlanmak istedi. Alt yapısı mümkün olan yerlerde bunu sağlayabileceğimizi fark ettik. Bununla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte süreci başlatıp çalışmanın sonuna doğru geldik” açıklamasında bulundu.

 

 

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