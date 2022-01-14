Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği için önemli bilgiler

Doğalgaz desteği başvuru detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamanın ardından netlik kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinesinde sağlanması beklenen doğalgaz desteği çalışmaları hız kazandı. Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı gibi doğalgaz yardımı sağlanacak. Doğalgaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlara ödenecek olan doğalgaz desteği başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili ise Bakan Derya Yanık, mart ayı gibi ödemelerin gerçekleşebileceğini belirtti. Peki, doğalgaz desteği kimlere verilecek, nereye başvuru yapılır? İşte, ayrıntılı bilgiler.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız” dedi.
Doğal gaz desteği ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, "Biz çalışıyoruz, programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah eğer mümkün olursa mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Doğal gaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlarımıza katkısı açısından doğalgaz desteğimize çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.