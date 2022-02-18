DOĞALGAZ DESTEĞİ: Destek ödemeleri başladı... E-Devlet başvurusu nasıl yapılır, destek şartları nedir? İşte detaylar

Ödemelerin mart ayı içinde yapılacağını hatırlatan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişecek" dedi.
İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğal gaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" dedi.
Bakan Yanık ayrıca sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdürenlere belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacaklarını kaydetti.
Doğal Gaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.
Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.
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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, desteğin illerin sıcaklık ihtiyacına göre yapılacağını söyledi. “Erzurum’daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege’deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil” diyen Yanık, “O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksit ile yapacağız bu ödemeleri. Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Kömürün 2 katından fazla hane sayısı bu. Sadece kömür alan hanelere değil yani. Senelik 3 milyar liraya yakın bir destek öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.
Yanık, “Isınma desteği hakkı olan vatandaşlarımızın bir kısmı bunu kömür olarak kullanıyorlar. Bunun bir kısmı da doğalgaz olarak bu ısınma desteğinden yararlanmak istedi. Alt yapısı mümkün olan yerlerde bunu sağlayabileceğimizi fark ettik. Bununla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte süreci başlatıp çalışmanın sonuna doğru geldik” açıklamasında bulundu.