DOĞALGAZ DESTEĞİ: Destek ödemeleri başladı... E-Devlet başvurusu nasıl yapılır, destek şartları nedir? İşte detaylar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Akdenizde felaket Yanan gemideki Türkler yaşananları anlattıAkdeniz'de felaket! Yanan gemideki Türkler yaşananları anlattı#Yunanistan
Korkutan gelişmeyi duyurdu: Siviller tahliye ediliyor...Korkutan gelişmeyi duyurdu: Siviller tahliye ediliyor...#RUSYA
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk nereye koşuyorİddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk nereye koşuyor?#Elon Musk
Kremlinde kritik zirve... Putinden Ukraynaya çağrı: Kievin yapması gereken tek şey...Kremlin'de kritik zirve... Putin'den Ukrayna'ya çağrı: Kiev'in yapması gereken tek şey...#Putin
Yunanistanda yolcu gemisinde yangın İçinde çok sayıda Türk de vardıYunanistan'da yolcu gemisinde yangın! İçinde çok sayıda Türk de vardı#Yunanistan
Eski futbolcu Sezer Öztürk hakim karşısındaEski futbolcu Sezer Öztürk hakim karşısında#Sancaktepe
Ormanı yakarken suçüstü yakalanmıştı Cezası belli oldu, indirim yokOrmanı yakarken suçüstü yakalanmıştı! Cezası belli oldu, indirim yok#Antalya
Tehlikeli oyun İşte batının Putini durdurma planıTehlikeli oyun! İşte batının Putin'i durdurma planı #Rusya
Vahşice katledilen Sıla Şentürkün babasından açıklamaVahşice katledilen Sıla Şentürk'ün babasından açıklama#Giresun
‘İlk defa anlatacağım’ dedi: İki tanesini çantama attım‘İlk defa anlatacağım’ dedi: İki tanesini çantama attım#Demet Özdemir
Mucize kurtuluş Uçurumdan düştü, Ağaca tutunarak hayatta kaldıMucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, Ağaca tutunarak hayatta kaldı#ABD
Harry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacakHarry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacak#Prens Harry
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?#Rus Gribi
Zeytinburnu ve Şişliden acı haber 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümüZeytinburnu ve Şişli'den acı haber! 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü#Istanbul
Dış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorumDış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorum#Tom Cruise
HABERLERGündem Haberleri

DOĞALGAZ DESTEĞİ: Destek ödemeleri başladı... E-Devlet başvurusu nasıl yapılır, destek şartları nedir? İşte detaylar

#Doğalgaz Yardımı#Doğalgaz Desteği#Doğalgaz Yardımı Başvurusu

Doğalgaz yardımı başvurularının nasıl yapılacağı araştırılıyor. Doğalgaz yardımı (desteği) başvurusu ile ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık başvuruların başladığını duyurdu. Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek.' dedi. İşte e-Devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı

1/5DOĞALGAZ DESTEĞİ: Destek ödemeleri başladı... E-Devlet başvurusu nasıl yapılır, destek şartları nedir İşte detaylar

Ödemelerin mart ayı içinde yapılacağını hatırlatan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişecek" dedi.

2/5DOĞALGAZ DESTEĞİ: Destek ödemeleri başladı... E-Devlet başvurusu nasıl yapılır, destek şartları nedir İşte detaylar

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğal gaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" dedi.

Bakan Yanık ayrıca sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdürenlere belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacaklarını kaydetti.

Doğal Gaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

3/5DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU DETAYLARI NELERDİR

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU DETAYLARI NELERDİR?

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, desteğin illerin sıcaklık ihtiyacına göre yapılacağını söyledi. “Erzurum’daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege’deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil” diyen Yanık, “O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksit ile yapacağız bu ödemeleri. Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Kömürün 2 katından fazla hane sayısı bu. Sadece kömür alan hanelere değil yani. Senelik 3 milyar liraya yakın bir destek öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

5/5DOĞALGAZ DESTEĞİ: Destek ödemeleri başladı... E-Devlet başvurusu nasıl yapılır, destek şartları nedir İşte detaylar

Yanık, “Isınma desteği hakkı olan vatandaşlarımızın bir kısmı bunu kömür olarak kullanıyorlar. Bunun bir kısmı da doğalgaz olarak bu ısınma desteğinden yararlanmak istedi. Alt yapısı mümkün olan yerlerde bunu sağlayabileceğimizi fark ettik. Bununla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte süreci başlatıp çalışmanın sonuna doğru geldik” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğalgaz Yardımı#Doğalgaz Desteği#Doğalgaz Yardımı Başvurusu