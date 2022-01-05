Doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Doğalgaz yardımı kimlere verilecek? Bakan Yanık'tan açıklama
Doğalgaz desteği başvuruları, Kabine Toplantısı akabinde gelen son dakika açıklamanın ardından gündeme geldi. Kabine Toplantısı sonrası önemli kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara artık doğalgaz yardımı da yapılacağını açıkladı. İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı gibi verilecek olan doğalgaz yardımı başvuruları ve kimlere verileceği hakkında ise Derya Yanık, doğalgaz kullanılıyorsa kota miktarı olarak doğalgaz ücretine yardım edileceğini açıkladı. Doğalgaz yardımı başvurularının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, doğalgaz desteği kimlere verilecek, nereye başvuru yapılır? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Doğalgaz desteği başvurusu nereye yapılır, sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı doğalgaz yardımı duyurusunun ardından takip edilmeye başlandı. 3 Ocak tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan kömür yardımı gibi doğal gaz yardımının da yapılacağı bilgisini verdi. Öte yandan konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. " demişti. Doğalgaz desteği başvurularının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını belirterek, "Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız" dedi.
Bakanlık olarak yapılacak doğalgaz yardımının detaylarını da anlatan Bakan Derya Yanık, “Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız” dedi.