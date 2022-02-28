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Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak? İşte doğal gaz yardımında son durum

#Doğal Gaz Yardımı#Ödeme#Seoanasayfa

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvuruların başladığını açıkladı. Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek” dedi. Peki, doğal gaz yardımı ne zaman yatacak?

1/4Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak İşte doğal gaz yardımında son durum

Doğal gaz yardımı başvurularının nasıl yapılacağı ve ödemelerin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Doğal gaz yardımı (desteği) başvurusu ile ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık başvuruların başladığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi nasıl başvuru yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte, doğal gaz yardımında son durum...

2/4NASIL BAŞVURU YAPILIR

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Doğalgaz Tüketim Desteği’ne https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek.

Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

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3/4BAKANDAN DOĞAL GAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

BAKAN'DAN DOĞAL GAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz Destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:

“Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.”

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” dedi.

Bakan Yanık, “Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Elektronik ortamda alınacak başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca detaylı inceleceğinin altını çizen Bakan Yanık, “Yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlarımız destekten yararlanmaya hak kazanacak” diye konuştu.

4/4ÖDEMELER NE ZAMAN

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.

 

 

 

 

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#Doğal Gaz Yardımı#Ödeme#Seoanasayfa