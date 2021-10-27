DJ Gezgin cinayetinin detayları kan dondurdu: Mehmet Karahan (DJ Gezgin) kimdir, nasıl öld?
DJ Gezgin olarak bilinen Mehmet Karahan’ın ortadan kaybolmasıyla ilgili iddialar kan dondurdu. Yıllardır kendisinden haber alınamayan Mehmet Karahan’ın cinayete kurban gittiği iddia edildi. İddianın sahibi olan abla Fatma Karahan'ın sözleri başta Müge Anlı olmak üzere stüdyodakileri şoke etti. Karadağ, "Erkek kardeşim dövüldükten sonra uzun süre komada kaldı. Cemal, kardeşimi tuvalete oturtup ölüme terk etti. Bir süre sonra da öldü. Öldükten sonra ceset kokmasın diye oda parfümü sıktı, çiçek sular gibi kardeşimi suladık" sözlerini kullandı. İşte DJ Gezgin cinayetinin detayları
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4 yıl önce şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Mehmet Karahan'ın öldürüldüğüne yönelik iddialar gündemdeki yerini koruyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konuşulanlar izleyenleri şoke ederken, cinayete kurban gittiği iddia edilen Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ olayla ilgili eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçluyor. O günden bu yana kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan ile ilgili 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuran Fatma Karadağ, canlı yayında yaptığı açıklamalarla başta Müge Anlı olmak üzere ekran karşısındakileri de şaşırttı.
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Eski sevgilisi Cemal Durmaz'ın, erkek kardeşi DJ Gezgin'i döverek komaya soktuğunu ifade eden Karadağ, "Erkek kardeşim dövüldükten sonra uzun süre komada kaldı. Cemal, kardeşimi tuvalete oturtup ölüme terk etti. Bir süre sonra da öldü. Öldükten sonra ceset kokmasın diye oda parfümü sıktı, çiçek sular gibi kardeşimi suladık" sözlerini kullandı.Kardeşinin öldürülmesinde bir dahli olup olmadığı sorulan Karadağ, "Ben kardeşimi neden öldüreyim? Ben yapmadım. Her şeyi Cemal yaptı" diyerek kendisini savundu.
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GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİALARI SORU İŞARETİ BIRAKTI
Aileyi yakından tanıyan görgü tanıkları, Fatma Karadağ ile ilgili soru işareti bırakan açıklamalarda bulundu. 4 çocuğu olan Fatma Karadağ'ın evliyken Cemal'le kaçtığı resmi nikahlı eşinin de üzüntüden öldüğü söylendi. Fatma Karadağ'ın kızı Rukiye de iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Rukiye, bu cinayette annesinin de parmağı olduğunu ve annesinin dolandırıcı olduğunu söyledi.
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DOLANDIRICILIK İDDİASI
İsmini vermek istemeyen bir başka görgü tanığı da Fatma'yla hastanede tanıştıklarını, Cemal Durmaz'ın hastanedeki banyo görüntüleriyle kadınlara şantaj yaptığını iddia etti. Söz konusu iddialara göre, Cemal Durmaz ve Fatma Karadağ birlikte hareket ederek birçok kişiyi dolandırdı.
Kafatası, DJ Gezgin'e mi ait?
Güvenlik güçlerinin de DJ Gezgin cinayeti ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Manisa'da bir tarlada bulunan erkek kafatası ile DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın kuzeninden alınacak DNA örnekleri kontrol edilecek.