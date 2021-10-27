DJ Gezgin cinayetinin detayları kan dondurdu: Mehmet Karahan (DJ Gezgin) kimdir, nasıl öld?

Eski sevgilisi Cemal Durmaz'ın, erkek kardeşi DJ Gezgin'i döverek komaya soktuğunu ifade eden Karadağ, "Erkek kardeşim dövüldükten sonra uzun süre komada kaldı. Cemal, kardeşimi tuvalete oturtup ölüme terk etti. Bir süre sonra da öldü. Öldükten sonra ceset kokmasın diye oda parfümü sıktı, çiçek sular gibi kardeşimi suladık" sözlerini kullandı.Kardeşinin öldürülmesinde bir dahli olup olmadığı sorulan Karadağ, "Ben kardeşimi neden öldüreyim? Ben yapmadım. Her şeyi Cemal yaptı" diyerek kendisini savundu.