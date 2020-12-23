Diyarbakır'da oğlu gözleri önünde öldürülen anne korku dolu anları anlattı
Diyarbakır'da dün sabah annesiyle beraber açtığı kuyumcuda, altınları çalmak için içeri giren kar maskeli 2 kişinin pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürdüğü Sinan Yoldaş'ın (21) annesi Zahide Yoldaş, yaşadığı dehşet anlarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Oğlu vurulduktan sonra soygunculara sopayla müdahale eden Yoldaş, oğlunun 15 gün önce askerden geldiğini belirterek, "Oğluma ateş ettiler. Ben geldim, birisi benim üzerime yürüdü. Silahı aldım, elime vurdu. Kaçıp gittiler. Oğlumun katilini getirsinler. O da benim oğlum gibi olsun. Oğlumun ciğerini orada gördüm ben. O benim ciğerimi yaktıysa onun annesinin de ciğeri yansın" dedi. Baba Mehmet Yoldaş ise normalde kuyumcuyu 4 kişi açtıklarını ama o gün bankaya gitmesi gerektiği için eşini ve oğlunu kuyumcuya bıraktığını söyledi. Diğer oğlunun da görüntülü dersi olduğunu için dükkana gelmediğinden haberi olmadığını anlatan Yoldaş, "Haberim olsaydı eğer bankaya gitmezdim. Ben 'bankadan gelene kadar 3 kişi yeterli olur' diye düşündüm.'' dedi.