Diyarbakır Cuma namazı kılınacak camiler hangileri?

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi' hakkında genelge 81 il valiliğine gönderildi.



Genelge de belirlenen tedbirleri ve cuma namazı kılınacak bölgeleri istişare etmek üzere Diyarbakır Valiliği koordinesinde oluşturulan ve ilgili birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Diyarbakır ilinde Cuma namazı kılınacak uygun alanlar ve camiler belirlenmiştir. Bu kapsamda; Diyarbakır İl Müftülüğü tarafından ibadete açılacak camileri ve alınan tedbirler şunlardır: