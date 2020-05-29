Diyarbakır Cuma namazı kılınacak camiler hangileri?
Cuma namazı için detayları yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır'da Cuma namazı kılınacak olan camiler hakkında il müftlüğü aracılığıyla bazı bilgiler verdi. Camilere gelmeden önce abdest alınması gerektiği ve hava durumunun müsait olması halinde cami avlusunda namaz kılınacağı için seccade bulundurulması hususu, vatandaşlarla paylaşıldı. İşte, Diyarbakır'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi ve namaza gelmeden önce uyulması gereken kurallar hakkında detaylı bilgiler
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Diyarbakır'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi ile birlikte uyulacak olan kuralları da yayımlayan il müftülüğü, Cuma namazının meteorolojik koşullar el verdiği sürece cami avlularında kılınacağını bir kez daha vurguladı. Diyarbakır'da hangi camilerde Cuma namazı kılınacağı bilgisine ek olarak öğle ve ikindi namazı için de bazı detaylar aktarıldı. İşte, Diyarbakır'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi
29 Mayısta Diyarbakır'da cuma namazı kılınacak camiler ve mekanlar ile tedbirler açıklandı
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İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi' hakkında genelge 81 il valiliğine gönderildi.
Genelge de belirlenen tedbirleri ve cuma namazı kılınacak bölgeleri istişare etmek üzere Diyarbakır Valiliği koordinesinde oluşturulan ve ilgili birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Diyarbakır ilinde Cuma namazı kılınacak uygun alanlar ve camiler belirlenmiştir. Bu kapsamda; Diyarbakır İl Müftülüğü tarafından ibadete açılacak camileri ve alınan tedbirler şunlardır:
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1- Abdestler evde alınıp gelinecek, camilerin abdesthane ve tuvaletleri kapalı olacağı için abdest ev ve işyerlerinde alınacak.
2- Sosyal mesafe ihmal edilmeyecek, camiye ve namaz kılınacak meydanlarda giriş çıkışlarda ve içeride güvenli mesafe ihmal edilmeyecek.
3- Maske takılacak, camide bulunulduğu süre içerisinde maske çıkartılmayacak.
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4- Musafaha edilmeyecek, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafaha’dan kaçınılıcak.
5- Seccadenizi getirin, herkes kendi seccadesi ile gelecek ve işaretli alanlarda namazını kılacak
6- Hasta iseniz evde kalın, hastalık belirtisi taşıyan kişiler ise namazlarını evde kılacaklardır.