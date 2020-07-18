Diyanet Kurban Bayramı tarihi! 2020 Kurban Bayramı ve arefe günü ne zaman?
Kurban Bayramı ne zaman? Müslümanlar için mübarek olan Kurban Bayramı'na kısa süre kala, 2020 Kurban Bayramı tarihine gözler çevrildi. Özellikle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nda kısıtlama konusuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerin ardından, arefe günü ve bayram günleri gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkalığı'nın 2020 dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı bu sene temmuz ayında idrak edilecek. İşte, 2020 Kurban Bayramı tarihleri ve arefe günü.
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Akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslüman kurban kesmekle yükümlüdür. Ramazan Bayramı'ndan sonra gelen yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı, bu yıl sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında gerçekleşecek. Toplam 4,5 gün idrak edilecek olan Kurban Bayramı hafta sonuna denk geliyor. Arefe günü ise 30 Temmuz'da olacak.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
Bayram tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Normal şartlarda arefe günü yarım günden itibaren tatil başlıyor.
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KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
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KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
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b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir.
Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.