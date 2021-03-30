DİTİB, Kilis’te 600 aileye ramazan paketi dağıttı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), sığınmacılara destek olmak amacıyla Kilis’te 600 aileye ramazan paketi dağıttı.
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DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, ihtiyaç sahiplerini, yetimleri ve Suriye’den Türkiye’ye tedavi için gelen aileleri ziyaret etti.
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Türkiye Diyanet Vakfı’na ait Suriyeli sığınmacıların sıcak yemek ihtiyacını karşılayan mutfak, fırın ve dağıtım merkezini de gezen heyet, burada incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
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DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, birliklerinin “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” hadisinde ifade edildiği üzere dünyanın her bir köşesinde bütün insanlığın hizmetinde çalışan bir iyilik hareketi olduğunu belirtti:
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“Suriye’nin sıfır noktasında mülteci kardeşlerimiz için Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan yemekhaneyi ziyaret ettik.”
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“Bu yemekhaneden günlük 15 binin üzerinde ihtiyaç sahibinin istifade ettiğini yerinde müşahede ettik.”
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“Pişirilen yemekler sınıra yakın bölgedeki kamplarda yaşayan kardeşlerimize ulaştırılıyor.”