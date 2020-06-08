Diş hastaneleri ne zaman normale dönecek? Sağlık Bakanlığı detayları açıkladı

DİŞÇİLER NE ZAMAN AÇILACAK? Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sağlıkta alınan yeni tedbirler belli oldu. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında; acil haller dışında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tamamının Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınarak verileceği kaydedildi. Ağız diş sağlığı hizmetleri için bir, iki ve üç ünit bulunan odalarda sadece tek ünitin kullanılacağı belirtilerek, "Dört ve daha fazla ünit bulunan odalarda ise aktif olarak kullanılacak ünit sayısı, mevcut ünit sayısının yarısından fazla olmayacak şekilde ilgili sağlık tesisi başhekimliğince düzenlenmeli ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmelidir.