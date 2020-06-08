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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 19:26,

Diş hastaneleri ne zaman normale dönecek? Sağlık Bakanlığı detayları açıkladı

Dişçiler ne zaman açılacak? Normalleşme dönemi devam ederken, acil ve zorunlu hizmetler veren diş hastanelerinin eski sisteme döneceği tarihe gözler çevrildi. Mart ayından beri etkisini sürdüren corona virüsü salgınında, son haftalarda vaka sayısının düşmesiyle Sağlık Bakanlığı dişçilerde normalleşme sürecinde alınacak yeni kararları duyurdu. Açıklamaya göre, acil haller dışında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tamamının Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınarak verileceği kaydedildi. İşte, ayrıntılar...

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Aşamalı olarak devam eden normalleşme sürecinin ikinci adımı haziran ayında başlamıştı. Corona virüsü pandemisi nedeniyle, sadece acil hizmet veren diş hastanelerinin eski sisteme döneceği tarih ikinci normalleşme takviminde yer almadı. Ancak Sağlık Bakanlığı'ndan yayınlanan normalleşme planında, acil haller dışında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tamamının Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınarak verileceği belirtildi. Yeni alınan önlemlere göre, ağız diş sağlığı hizmetleri için bir, iki ve üç ünit bulunan odalarda sadece tek ünitin kullanılacağı belirtildi.

2DİŞÇİLER NE ZAMAN AÇILACAK
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DİŞÇİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sağlıkta alınan yeni tedbirler belli oldu. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında; acil haller dışında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tamamının Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınarak verileceği kaydedildi. Ağız diş sağlığı hizmetleri için bir, iki ve üç ünit bulunan odalarda sadece tek ünitin kullanılacağı belirtilerek, "Dört ve daha fazla ünit bulunan odalarda ise aktif olarak kullanılacak ünit sayısı, mevcut ünit sayısının yarısından fazla olmayacak şekilde ilgili sağlık tesisi başhekimliğince düzenlenmeli ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmelidir.

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Ağız diş sağlığı hizmetleri için iki muayene arasında en az 20 dakika olması sağlanmalıdır. Bu dönemde ihtiyaç halinde öncelikle panaromik görüntüleme istenmeli, her bir hasta çekimi sonrasında uygun yöntemlerle dezenfeksiyonu sağlanmalı ve diğer görüntüleme yöntemleri zorunlu hallerde tercih edilmelidir." ifadesine yer verildi.

Özel klinik ve hastanelerle ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

4DİŞÇİLERDE ACİL VE ZORUNLU HİZMETLER NELER
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DİŞÇİLERDE ACİL VE ZORUNLU HİZMETLER NELER?

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehberde ağrı, enfeksiyon, kanama ve travma kaynaklı rahatsızlıkların diş hekimliğinde acil ve zorunlu hizmetler olarak biliniyor. Ve bu kapsamda hizmet verilmeye devam ediyor. Ancak uzmanlar tarafından yapılan açıklamada zorunlu olmadıkça diş hastenelerine gidilmemesi uyarısında bulundu.

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