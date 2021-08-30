Gündem Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 - 12:25 | 30 Ağustos 2021 - 12:25

DGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte 2021-DGS tercih işlemlerinde son durum

2021-DGS tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başladığını ve belirlenen son tarihe kadar yapılabileceğini bildirdi. Şimdi ise tercihlerin biteceği tarih araştırılıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitecek?