DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS yerleştirme sonuçları için tarih detayı!
DGS tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. Önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimine girişi kapsamında 7 Eylül'e kadar alınan tercihlerin sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından erişime açılacak. 2021 DGS tercih sonuçlarını öğrenecek olan öğrenciler üniversite kayıt işlemlerine yön verecek. ÖSYM'nin geçen yılki takvimine göre DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmıştı. Heyecanla yerleştirme sonuçlarını bekleyen öğrencilerin gözü kulağı şimdi ÖSYM'den yapılacak, "DGS tercih sonuçları açıklandı" duyurusunda. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2021 DGS tercih sonuç tarihi hakkında bilgiler.
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DGS tercih sonuçları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercihleri 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında alındı. DGS tercih değerlendirmelerini yapacak olan ÖSYM, üniversitelerdeki DGS kontenjanlarına göre öğrenci yerleştirmesi yapacak. DGS tercih sonuçlarının tarihi henüz açıklanmazken, önümüzdeki hafta açıklama gelmesi bekleniyor.
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DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 yılında DGS tercihleri 25 Eylül-2 Ekim arasında gerçekleşmişti. DGS tercih sonuçları ise 7 Ekim'de açıklanmıştı.
Bu yıl ise DGS tercihleri 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Geçen yılın bilgileri baz alındığında DGS tercih sonuçlarının 13 Eylül tarihinde açıklanması ön görülüyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı.
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KAYITLAR NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir.
İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına(YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.
ÖSYM’nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.