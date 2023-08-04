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DGS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimi duyurdu… DGS tercih takvimi bekleniyor…

Güncelleme Tarihi:

#DGS#Dikey Geçiş Sınavı#ÖSYM
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 22:26

DGS sonuçlarına göre 2 yıllık üniversitelerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar sınav sonuçlarını beklemeye başladı. DGS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sorgulanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ve üniversite kontenjanlarına göre tercih yapabilecek. Ağustos ayının gelmesiyle beraber gözler DGS 2023 sonuçlarına çevrildi. 16 Temmuz’da düzenlenen sınavlara toplam 464 bin 281 aday katıldı. Sınav sonuçlarının ardından tercih süreci başlayacak. ÖSYM DGS sınav sonuçları takvimini belirledi. Peki DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DGS sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler…

1/4DGS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK ÖSYM takvimi duyurdu… DGS tercih takvimi bekleniyor…


>br>DGS sonuçları için geri sayım başladı. 2 yıllık lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için sınav süreci Temmuz ayında sona erdi. Sayısal ve sözel oturum şeklinde düzenlenen sınavların ardından gözler ÖSYM’ye çevrildi. DGS sınav sonuçları internet üzerinden duyurulacak. Sınav sonuçları adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. DGS sonuçları sorgulama ekranında adayların doğru ve yanlış cevap sayıları, sıralamaları ve puanları yer alacak. 2 yıllık ön lisans mezunlarının tercih edebileceği 4 yıllık lisans bölümleri ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuzda yer alacak. ÖSYM tarafından değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav sonuçları erişime açılacak.Peki DGS sonuçları erken mi, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

2/4DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı 2023 yılında 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM sınav takviminde Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi yayınlandı. Buna göre 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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3/4DGS TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI MI

DGS TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. 2022 yılında DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor. DGS tercihleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapılacak.

4/4DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.

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#DGS#Dikey Geçiş Sınavı#ÖSYM

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