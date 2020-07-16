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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 17:34,

DGS sınavı ne zaman? ÖSYM 2020 takvimi

'DGS ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı ön lisans öğrencileri tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. 2 yıllık eğitim hayatlarını 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler DGS sınavının yapılacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte DGS'nin yapılacağı tarih belli oldu. Peki, 2020 DGS ne zaman yapılacak?

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2020 DGS sınav tarihi, söz konusu sınav için başvurularını tamamlayıp beklemeye koyulan adaylarca sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 2020 DGS takvimi...

2DGS SINAV TARİHİ
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DGS SINAV TARİHİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.

3DGS HAKKINDA
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DGS HAKKINDA

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

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