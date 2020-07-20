DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte DGS sınav yerlerinde son durum
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2020 sınavı 9 Ağustos tarihinde yapılacak. Sınavın gerçekleşeceği tarihe sayılı gün kala gözler sınav yeri bilgisinin yer alacağı DGS sınav giriş belgesine çevrildi. DGS sınav giriş belgesi sınav anında adayların bulundurması zorunlu olan belgelerden biri. Peki, DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte DGS sınav yerlerinde son durum…
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Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran ön lisans ve lisans mezunu adayların, sınava girecekleri okul ve binalar merak ediliyor. 2020 DGS oturumuna girecek öğrenciler sınav belgelerini 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden edinebilecek. Peki, DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte DGS sınav yerlerinde son durum…
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DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
DGS sınav giriş belgesi için ÖSYM’den henüz resmi bir açıklama gelmedi. ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini sınava 15 gün kala açıkladığı ele alınırsa, DGS sınav yerlerinin 24 Temmuz itibariyle erişime açılması bekleniyor.
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DGS SINAV GİRİŞ BELGESİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAYLAR
Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir.
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Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.
Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön 13 yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.