DGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? ÖSYM’den DGS’ye gireceklere saat uyarısı
ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, 2020-DGS sınavı 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. ÖSYM, DGS’ye günler kala saat uyarısında bulundu. Belirlenen saate sınav binasında bulunmayanlar, DGS’ye giremeyecek. Peki, DGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
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1
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giremeyecek. Peki, DGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?Hafta sonu gerçekleşecek DGS için artık son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sınav bilgilerini kontrol ediyor. 09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 10.15’te başlayacak DGS için adaylar 150 dakika verilecek.
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DGS’NİN KAPSAMI
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.
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DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar DGS sonuçlarını, 9 Eylül 2020 tarihinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2020-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.