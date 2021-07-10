DGS saat kaçta başlayacak kaç dakika sürecek? 2021 DGS kaç saat?
DGS saat kaçta başlayacak sorusu yanıt buldu. 2 yıllık üniversite eğitimlerini, 4 yıla tamamlamak isteyenler için 11 Temmuz Pazar günü yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) 300 binden fazla adayın katılım sağlaması bekleniyor. Söz konusu sınavın başlamasına kısa bir süre kala sınavın başlangıç saati ve sınavın kaç dakika süreceği merak konusu oldu. Peki, DGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11 Temmuz'da düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Sınava katılım sağlayacak adayların yanı sıra yakınları da sınavın başlangıç saati ve süresini sorguluyor. İşte, 2021 DGS hakkında ayrıntılar...
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120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testlerin uygulanacağını, adaylara 150 dakika süre verilecek.
Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunmaları gereken adaylar, saat 10.00'dan sonra içeriye alınmayacak.
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SONUÇLAR 13 AĞUSTOS'TA
Pazar günü düzenlenecek 2021-DGS'nin sonuçları, sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.
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Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.
DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 13 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.