DGS geçiş bölümleri nelerdir? ÖSYM DGS geçiş bölümlerini yayımladı

DGS geçiş bölümleri ile ilgili açıklama yapıldı. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercihler ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Adayların mezun oldukları bölüme göre tercih yapacakları bölümler belirleniyor. Tablolar ile ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirleniyor. İşte DGS geçiş bölümleri ile ilgili detaylar…