DGS geçiş bölümleri nelerdir? ÖSYM DGS geçiş bölümlerini yayımladı
DGS geçiş bölümleri ve puanları araştırılıyor. DGS 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. Sonuçların 7 Eylül’de açıklanmasının ardından gözler tercihlere çevrildi. ÖSYM tarafından ‘Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları’ ve ‘Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları’ ile ilgili tablolar yayımlandı.
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DGS geçiş bölümleri ile ilgili açıklama yapıldı. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercihler ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Adayların mezun oldukları bölüme göre tercih yapacakları bölümler belirleniyor. Tablolar ile ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirleniyor. İşte DGS geçiş bölümleri ile ilgili detaylar…
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DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından ‘Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları’ ve ‘Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları’ ile ilgili tablolar yayımlandı.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Aşağıdaki link üzerinden tüm tablolara ulaşabilirsiniz.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.