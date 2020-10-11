DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler DGS 2020 ek tercih tarihlerinde
DGS ek tercihleri için heyecan giderek artıyor. DGS’ye giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerini 25 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında yaptılar. Tercih sonuçları ise 7 Ekim tarihinde erişime açıldı. Şimdi gözler DGS ek tercih tarihlerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 4 Eylül’de açıklanmış, ek tercihler ise 1-7 Ekim 2019’da yapılmıştı. İşte detaylar
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DGS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercihlere çevrildi. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak. İşte DGS ek tercihleri ile ilgili detaylar
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DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 4 Eylül’de açıklanmış, ek tercihler ise 1-7 Ekim 2019’da yapılmıştı.
DGS’DE EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
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Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.