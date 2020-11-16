DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? DGS 2020 ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş
DGS ek tercihleri 2020 yılında 25 Eylül ve 2 Ekim tarihleri aralığında alındı. Tercih sonuçlarının ardından yerleşemeyen adaylar, ek tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirdiler. Peki DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili detaylar
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DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihler 25 Eylül’de başladı ve 2 Ekim’de sona erdi. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerecek.
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DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. DGS ek tercihleri 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında alındı.
Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir.
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Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.