DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2021 ek yerleştirme sonuçları bekleniyor

DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Tercih işlemleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 14 Eylül’de açıklanmıştı.



DGS ek tercihleri 15 Ekim tarihinde başladı ve 21 Ekim’de sona erdi.