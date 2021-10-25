DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2021 ek yerleştirme sonuçları bekleniyor
DGS ek tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. DGS’ye giren adaylar ek tercihleri 15 Ekim’de başladı ve 21 Ekim’de sona erdi. 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemlerini yapanlar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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DGS ek tercihleri 21 Ekim’de tamamlandı. Dikey Geçiş Sınavına girenler ve tercihlerde yerleşemeye adaylar ek tercih işlemlerini yaptılar. Şimdi gözler DGS ek tercih sonuçlarına çevrildi. Tercih işlemleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 14 Eylül’de açıklanmıştı.
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DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Tercih işlemleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 14 Eylül’de açıklanmıştı.
DGS ek tercihleri 15 Ekim tarihinde başladı ve 21 Ekim’de sona erdi.
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Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.