DGS başvuru tarihi ne zaman? İşte DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi

DGS 2022 yılında temmuz ayında düzenlenecek. DGS’ye her sene üniversite programlarının iki yıllık bölümlerinden mezun olan ve eğitimini dört yıla tamamlamak isteyenler başvuruyorlar. DGS 2022 başvuruları mayıs ayında başlayacak. Sınavda her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor.