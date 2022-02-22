DGS başvuru tarihi ne zaman? İşte DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi

DGS 2022 yılında temmuz ayında düzenlenecek. DGS’ye her sene üniversite programlarının iki yıllık bölümlerinden mezun olan ve eğitimini dört yıla tamamlamak isteyenler başvuruyorlar. DGS 2022 başvuruları mayıs ayında başlayacak. Sınavda her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor.
DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs’a kadar devam edecek. Geç başvurular 31 Mayıs tarihinde yapılacak.
DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS’de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.