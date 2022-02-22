DGS başvuru tarihi ne zaman? İşte DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
BM Güvenlik Konseyi toplandı Rusya düellosuBM Güvenlik Konseyi toplandı! Rusya düellosu#BM Güvenlik Konseyi
Altında Rusya yükselişi Putin dengeleri bozduAltında Rusya yükselişi! Putin dengeleri bozdu#Altın
Putinin Ukrayna kararı dünyada ilk manşetPutin'in Ukrayna kararı dünyada ilk manşet!#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusyanın kararı kabul edilemezCumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'nın kararı kabul edilemez'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putinden Rus ordusuna tarihi emirPutin'den Rus ordusuna tarihi emir#Rusya
Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeliden önemli açıklamalarSon dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar#Bahçeli
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurabilir UEFAdan Şampiyonlar Ligi finali için karar...Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurabilir! UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için karar...#Rusya-Ukrayna
Sosyal medya dolandırıcılarından yeni yöntem Bunu yaparsanız: YandınızSosyal medya dolandırıcılarından yeni yöntem! Bunu yaparsanız: Yandınız#İstanbul
Anne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı Tacizciyi görünce şok olduAnne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı! Tacizciyi görünce şok oldu#İzmir
Sevgilisi intihar dedi Elifin parmak izi bulunamadı, gerçek ortaya çıktıSevgilisi 'intihar' dedi! Elif'in parmak izi bulunamadı, gerçek ortaya çıktı#Ankara
Çinde otoriteler Jack Manın peşine düştü Risk raporu talep ettilerÇin'de otoriteler Jack Ma'nın peşine düştü! Risk raporu talep ettiler#Jack Ma
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı gerideŞarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride#Jane Marczewski
Çok can yanacak Tünelde saldırı...Çok can yanacak! Tünelde saldırı...#Galatasaray Göztepe
HABERLERGündem Haberleri

DGS başvuru tarihi ne zaman? İşte DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi

#DGS#Dgs Başvuru#Dgs 2022

DGS başvuruları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Dikey Geçiş Sınavı her sene merkezi olarak düzenleniyor. Sınava girecek olan adaylar başvurularını ÖSYM takvimi içerisinde belirtilen tarihlerde yapıyorlar. Peki, DGS başvuru tarihi ne zaman? İşte DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi

1/3DGS başvuru tarihi ne zaman İşte DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi

DGS 2022 yılında temmuz ayında düzenlenecek. DGS’ye her sene üniversite programlarının iki yıllık bölümlerinden mezun olan ve eğitimini dört yıla tamamlamak isteyenler başvuruyorlar. DGS 2022 başvuruları mayıs ayında başlayacak. Sınavda her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor.

2/3DGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN

DGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs’a kadar devam edecek. Geç başvurular 31 Mayıs tarihinde yapılacak.

3/3SINAV TEMMUZ AYINDA DÜZENLENECEK

SINAV TEMMUZ AYINDA DÜZENLENECEK

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS’de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DGS#Dgs Başvuru#Dgs 2022