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Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 14:31 | 

DGS 2022 ne zaman yapılacak? DGS başvuru ve sınav tarihi ÖSYM sınav takviminde

DGS başvuru ve sınav tarihi ile ilgili araştırmalar başladı. 2022 yılına az bir zaman kala 2022 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi yayımlandı. Bu takvim ile Dikey Geçiş Sınavı tarihi de belli oldu. Adayların yayımlanan tarihler aralığında başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, DGS 2022 ne zaman yapılacak?

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DGS 2022 yılında da heyecanla bekleniliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre DGS başvuruları mayıs ayında alınacak. 2022 DGS başvuru tarihleri 13 Mayıs'ta başlayacak ve ayın 23'üne kadar devam edecek. Sınav ise temmuz ayında yapılacak.
2DGS NE ZAMAN YAPILACAK

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sınav başvuruları 13 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek.
3GEÇ BAŞVURULAR DA MAYIS AYINDA ALINACAK

GEÇ BAŞVURULAR DA MAYIS AYINDA ALINACAK

DGS geç başvuruları 31 Mayıs tarihinde alınacak. Sonuçlar ise 12 Ağustos'ta erişime açılacak.
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