DGS 2022 ne zaman yapılacak? DGS başvuru ve sınav tarihi ÖSYM sınav takviminde

DGS 2022 yılında da heyecanla bekleniliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre DGS başvuruları mayıs ayında alınacak. 2022 DGS başvuru tarihleri 13 Mayıs'ta başlayacak ve ayın 23'üne kadar devam edecek. Sınav ise temmuz ayında yapılacak.