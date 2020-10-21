Devriye uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Jandarma devriye uygulaması ile koronavirüs izolasyon sorgulaması başlıyor

DEVRİYE UYGULAMASI NASIL KULLANILIR? Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda mobil uygulama "Devriye"nin tanıtımı yapıldı.



Buna göre, Yazılım Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan uygulama, kişi ve plaka sorgulama, NFC (Near Field Communication) ile kimlik sorgulama olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.



Uygulama sayesinde suç işledikleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunanların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olup da izolasyonda bulunması gereken kişilerin de tespiti yapılıyor.