Devriye uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Jandarma devriye uygulaması ile koronavirüs izolasyon sorgulaması başlıyor
Devriye uygulaması nedir? Devriye uygulaması, Jandarma Genel Komutanlığı Yazılım Geliştirme Daire Başkanlığınca hayat geçiriliyor. Koronavirüs testi pozitif olup izolasyon kurallarına uymayan kişilerin devriye uygulaması ile tespiti yapılacak. Bazı illerde uygulanmaya başlanan ve ülke genelinde hayata geçirilmesi beklenen Jandarma devriye uygulamasıyla yakalama kararı bulunanların plakaları da sosyal mesafe korunarak sorgulanacak. İşte, Jandarma devriye uygulamasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Jandarma devriye uygulaması, kişi ve plaka sorgulama işlemi ile bazı illerde kullanılmaya başlandı. Sahte kimliklerin tespiti, koronavirüs kurallarına uymayanların takibi ve yakalama kararı bulunanların kimlik incelemesi devriye uygulamasıyla gerçekleşecek. Mobil uygulama devriye, kişi ve plaka sorgulama, NFC (Near Field Communication) ile kimlik sorgulama olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. İşte, ayrıntılar.
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DEVRİYE UYGULAMASI NEDİR?
Jandarma Genel Komutanlığı Yazılım Geliştirme Daire Başkanlığınca, kişi ve plaka sorgulama ile kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılmak üzere mobil uygulama "Devriye" geliştirildi. Mobil uygulamayla pandemi sürecinde vatandaşlarla sosyal mesafe korunarak hızlı şekilde sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bekleme süresinin azaltılması hedefleniyor. Jandarma Genel Komutanlığınca geliştirilen mobil uygulama "Devriye" sayesinde kişi ve araç sorgulama ile kimlik doğrulama işlemleri sosyal mesafe korunarak daha kolay ve hızlı yapılıyor.
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DEVRİYE UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?
Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda mobil uygulama "Devriye"nin tanıtımı yapıldı.
Buna göre, Yazılım Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan uygulama, kişi ve plaka sorgulama, NFC (Near Field Communication) ile kimlik sorgulama olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.
Uygulama sayesinde suç işledikleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunanların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olup da izolasyonda bulunması gereken kişilerin de tespiti yapılıyor.
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"Devriye", sahte kimlikleri de kısa sürede tespit edebiliyor.
Yeni çipli kimlik kartlarının arka yüzünde bulunan MRZ alanının, uygulamanın yüklü olduğu mobil cihazın kamerasına okutulmasıyla karttaki bilgiler alınarak sistem üzerinden karşılaştırılıyor. Bu işlemle bilgilerinde uyuşmazlık tespit edilen kimlikler incelemeye alınıyor.
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Uygulamayla pandemi sürecinde vatandaşlarla sosyal mesafe korunarak hızlı şekilde sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bekleme süresinin azaltılması hedefleniyor.
Bazı illerde kullanılmaya başlanan uygulamanın, yakında ülke genelinde kullanılmaya başlanması planlanıyor.