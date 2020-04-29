Devlet Malzeme Ofisi (DMO) maske başvurusu nasıl yapılır?

Bundan sonra özel işyerleri de maskeleri Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edecek. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan da Hürriyet’e şunları söyledi:



"Maske dağıtmaya başladığımızdan bu yana sistem zaten böyleydi. Türkiye’de günlük maske üretimi 8 milyon ancak günlük 13.5 milyon maskeye ihtiyaç var. Bunu karşılayabilmek adına yapılan bir çalışma olsa gerek. Böylece yaklaşık 15 milyon kişiye maskelerini kurumları dağıtmış olacak. Hâlâ mülteci sorunu da çözülmüş değil. Onlar maskeye hiç ulaşamıyor. Bu nedenle biz eczacılar olarak maskelerin devletin belirlediği bir ücretle satılması gerektiğini düşünüyoruz."