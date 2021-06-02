Deprem mi oldu, nerelerde deprem oldu? 2 Haziran son depremler...
Son depremler haberlerine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar ardından panik olan vatandaşlar, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan "Deprem mi oldu, nerelerde deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Haziran tarihli son depremler...
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1
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. AFAD'ın paylaştığı son depremler listesine göre yeni günün en hissedilir depremi Şırnak'ta meydana geldi. Şırnak'ta 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
2
Şırnak'ın yanı sıra Çanakkale, Adıyaman, Muğla, ve Akdeniz'de artçı sarsıntılar meydana geldi.