Deprem mi oldu, nerelerde deprem oldu? 2 Haziran son depremler...

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. AFAD'ın paylaştığı son depremler listesine göre yeni günün en hissedilir depremi Şırnak'ta meydana geldi. Şırnak'ta 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.