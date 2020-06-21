Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi 21 Haziran 2020

Meydana gelen deprem sonrası 4’ü 4 üzeri olmak üzere 275 artçı deprem meydana gelmiştir. 15.06.2020 tarihi saat 09.51’de Karlıova ilçesinde 5,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana gelmiş olup herhangi bir ilave olumsuz duruma sebep olmamıştır. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında 8 vatandaşımız göçük altından çıkartılmıştır. Sağlık çalışmaları kapsamında,yaşanan her iki deprem sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız yaralanmıştır. Tedavisi tamamlanan 34 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Enerji çalışmaları çerçevesinde; yaşanan depremler nedeniyle bölge genelinde herhangi bir enerjikesintisi yaşanmamıştır.Haberleşme çalışmaları çerçevesinde yaşanan depremler nedeniyle bölge genelinde herhangi haberleşme kesintisi yaşanmamış olup bölgede haberleşmenin desteklenmesi amacıyla 8 adet mobil baz istasyonu gönderilmiştir. Hasar tespit çalışmaları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince 15.06.2020 tarihinde başlatılmış olup 204 personel görevlendirilmiştir. Şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bingöl Karlıova, Adaklı ve Yedisu’da 149 yapı yıkılmış, 999 yapı ağır hasar, 24 yapı ortahasar, 2402 az hasar görmüştür.