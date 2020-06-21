MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDeprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi 21 Haziran 2020
GeriGündem Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi 21 Haziran 2020
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 21 Haziran 2020 - 21:02,

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi 21 Haziran 2020

Son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri ile güncelleniyor. Türkiye genelinde meydana gelen büyük ve küçük depremler anlık olarak deprem listesine yansıyor. Yaşanan depremleri hissedenler, 'deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?' sorularına Kandilli üzerinden yanıt arıyor. 21 Haziran Kandilli son depremler listesinde Kars Kağızman'da 3.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem dikkat çekti. İşte, son depremler listesi ve Türkiye'de meydana gelen depremin büyüklükleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Türkiye'de meydana gelen depremler sabah saatlerinde vatandaşların internette araştırdığı konular arasında yer aldı. Kandilli son depremler listesindeki bilgilere göre Kars'ın Kağızman ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre ise deprem 3.2 olarak kaydedildi. İşte, güncel deprem verileri

2SON DEPREMLER LİSTESİ
Abone Olgoogle-news

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.06.21 19:14:25 40.0293 43.0402 5.0 -.- 3.4 3.4 EVYAPAN-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2020.06.21 18:54:55 40.0372 43.0373 4.9 -.- 2.9 -.- EVYAPAN-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2020.06.21 18:50:40 39.3455 40.7127 5.0 -.- 2.2 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2020.06.21 18:11:53 38.4255 27.6912 6.8 -.- 2.9 -.- ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2020.06.21 18:11:15 40.0520 43.0202 5.0 -.- 3.1 3.3 ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2020.06.21 15:52:43 40.1565 31.7493 5.0 -.- 2.1 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2020.06.21 15:06:57 40.4492 27.5613 5.1 -.- 1.7 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2020.06.21 15:04:44 40.8043 25.5790 6.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.06.21 14:57:06 37.1305 34.6028 5.1 -.- 2.3 -.- KORMENLIK-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2020.06.21 14:09:33 39.0103 27.8060 12.0 -.- 2.2 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.06.21 12:29:10 38.4035 39.2103 4.8 -.- 1.2 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.06.21 11:07:47 38.7113 27.7372 12.8 -.- 1.5 -.- ALIBEYLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2020.06.21 09:33:30 40.8047 25.6007 6.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.06.21 07:10:26 37.6685 29.3583 12.5 -.- 1.3 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2020.06.21 06:51:26 38.3378 39.0318 7.5 -.- 1.2 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.06.21 06:47:25 45.6082 26.3917 132.0 -.- 3.1 -.- ROMANYA İlksel
2020.06.21 06:38:15 37.6958 29.3375 5.5 -.- 1.8 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2020.06.21 06:26:17 37.1292 28.9898 4.9 -.- 2.0 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2020.06.21 06:24:14 37.7167 29.3195 11.2 -.- 1.5 -.- MENTESE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2020.06.21 06:04:48 37.5225 35.9950 5.0 -.- 2.3 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.06.21 05:56:18 37.7942 28.9903 4.8 -.- 1.3 -.- BASKARCI-(DENIZLI) İlksel
2020.06.21 05:42:00 34.3687 25.5385 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.21 05:21:47 38.7135 43.1555 8.9 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel
2020.06.21 04:09:38 37.1718 29.0132 7.9 -.- 2.4 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2020.06.21 03:57:17 38.3278 38.9783 15.8 -.- 1.3 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.06.21 03:27:12 37.5330 35.9955 3.7 -.- 1.7 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.06.21 03:16:14 40.7965 25.5848 6.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.06.21 03:08:38 37.6625 35.5708 8.4 -.- 1.0 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) İlksel
2020.06.21 02:47:20 41.8850 32.5940 12.0 -.- 2.0 -.- KARAMAN-KURUCASILE (BARTIN) İlksel
2020.06.21 02:40:11 38.0528 26.9357 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.06.21 02:31:58 34.0402 25.7232 80.4 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.21 02:22:29 38.4495 39.3320 9.1 -.- 0.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.06.21 00:38:36 38.4887 39.3145 3.9 -.- 2.0 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.06.21 00:14:36 35.8310 31.9663 28.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.21 00:01:42 38.9565 27.7760 25.8 -.- 1.0 -.- EROGLU-AKHISAR (MANISA) İlksel


KANDİLLİ DEPREM SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

3AFAD BİNGÖL DEPREMİ İLE İLGİLİ SON DURUMU PAYLAŞTI
Abone Olgoogle-news

AFAD BİNGÖL DEPREMİ İLE İLGİLİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan çalışmaların güncel verilerini paylaştı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, "14.06.2020 tarihi saat 17.24’te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Malatya, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Şanlıurfa illerinde hissedilmiş olup Erzurum Çat ilçesi ve Bingöl Karlıova, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde yıkıma sebep olmuştur.

4
Abone Olgoogle-news

Meydana gelen deprem sonrası 4’ü 4 üzeri olmak üzere 275 artçı deprem meydana gelmiştir. 15.06.2020 tarihi saat 09.51’de Karlıova ilçesinde 5,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana gelmiş olup herhangi bir ilave olumsuz duruma sebep olmamıştır. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında 8 vatandaşımız göçük altından çıkartılmıştır. Sağlık çalışmaları kapsamında,yaşanan her iki deprem sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız yaralanmıştır. Tedavisi tamamlanan 34 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Enerji çalışmaları çerçevesinde; yaşanan depremler nedeniyle bölge genelinde herhangi bir enerjikesintisi yaşanmamıştır.Haberleşme çalışmaları çerçevesinde yaşanan depremler nedeniyle bölge genelinde herhangi haberleşme kesintisi yaşanmamış olup bölgede haberleşmenin desteklenmesi amacıyla 8 adet mobil baz istasyonu gönderilmiştir. Hasar tespit çalışmaları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince 15.06.2020 tarihinde başlatılmış olup 204 personel görevlendirilmiştir. Şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bingöl Karlıova, Adaklı ve Yedisu’da 149 yapı yıkılmış, 999 yapı ağır hasar, 24 yapı ortahasar, 2402 az hasar görmüştür.

5
Abone Olgoogle-news

Acil yıkılması gereken 89 yapı bulunmaktadır. Erzurum Çat’ta 40 yapı yıkılmış, 490 yapı ağır hasar görmüştür.Erzincan Tercan’da 37 yapı ağır hasar görmüştür. Beslenme çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Türk Kızılayı ekipleri bölgede görevlendirilmiş, 35 bin 950 kişilik sıcak yemek, 12 bin 600 kumanya, bin 331 gıda kolisi, 5 bin kişilik sahra mutfak kiti ile 73 personel ve 43 araç olay bölgesine sevk edilmiştir. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında 34 personel olay bölgesine sevk edilmiştir. 114 hane ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.Bingöl’de yürütülen çalışmaların yerinden eşgüdümü amacıyla 1 adet mobil koordinasyon tırı görevlendirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında kamu kurumları ile özel ve sivil toplum kuruluşlarından 148 araç ve 1001 personel görevlendirilmiştir.

Başkanlığımızca, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 1.018.000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.Bingöl’de 2.858, Erzurum’da 2.800 ve Erzincan’da 6 çadır kurulumu tamamlanmıştır. Bingöl Karlıova İlçesi Kaynarpınar Köyü Jandarma Karakoluna 10 konteyner ile 1 WC ve 1 duş konteyneri sevk edilmiştir"denildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi