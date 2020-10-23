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Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 07:36 | 

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 23 Ekim tarihli son depremler

Deprem, Türkiye’nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye’de ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, son deprem listesiyle bilgi edinmeye çalışıyor. Her gün olduğu gibi 23 Ekim’de de farklı bölgelerde ve illerde irili-ufaklı sarsıntılar yaşanıyor. Peki, bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 23 Ekim tarihli son depremler…

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Van ve Bingöl’de yaşanan 3. üzeri sarsıntılar ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Kandilli ve AFAD’dan yayınlanan verilere göre, günün en hissedilir depremi Doğu Anadolu Bölgesin’de yaşandı. Kandilli Rasathanesi, saat 18.22'de Elazığ’da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkezin üssü Sivrice, depremin derinliği ise 4.1 kilometre olarak duyuruldu.

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Kandilli Rasathanesi’nin 23 Ekim tarihli son depremler listesine göre; Çankırı, Ağrı, Elazığ, Muğla ve Van'da büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.

3SON DEPREMLER LİSTESİ
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SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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