Gündem Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 07:36 | 23 Ekim 2020 - 07:36

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 23 Ekim tarihli son depremler

Deprem, Türkiye’nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye’de ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, son deprem listesiyle bilgi edinmeye çalışıyor. Her gün olduğu gibi 23 Ekim’de de farklı bölgelerde ve illerde irili-ufaklı sarsıntılar yaşanıyor. Peki, bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 23 Ekim tarihli son depremler…