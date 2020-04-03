Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Güncel Kandilli son depremler listesi
Son dakika depremler listesi Ankara'da peş peşe meydana gelen 2 depremin ardından gündeme geldi. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesinde yer alan bilgilere göre, Ankara Uluğaç'ta yaşanan deprem 1,6 km derinlikte gerçekleşti. Deprem sonrası deprem mi oldunerede deprem oldu sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi...
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2 Nisan Perşembe günü meydana gelen son depremler, oturdukları bölgeden sarsıntı hisseden pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İnternet üzerinden deprem mi oldu soruları ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler haritasını incelemek isteyen vatandaşlar, son depremler haritası ile hangi bölgede ve kaç büyüklüğünde deprem olabildiğini görebiliyor. İşte, 2 Nisan 2020 tarihli son depremler haritası ve canlı deprem bilgileri
Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesi 2 Nisan Perşembe günü Elazığ ve Manisa'da yaşanan depremlerin ardından araştırılmaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD'ın son dakika deprem listesine göre Malatya'nın da içerisinde bulunduğu bazı illerde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin arından, En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? gibi soruların yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, en son deprem listesi ve Türkiye geneli yaşanan depremin büyüklükleri
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz aylarda art arda meydana gelen depremlerden etkilenen Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt, İlyaslar ve Gelenbe mahallelerindeki konteyner bölgesinde dezenfeksiyonlu hijyen çalışması gerçekleştirdi.Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, deprem bölgesi olan Kırkağaç’ta dezenfeksiyonlu hijyen çalışması gerçekleştirdi. Beldeden mahalleye dönen ve geçtiğimiz aylarda art arda yaşanan depremlerden etkilenen ilçeye bağlı Karakurt, İlyaslar ve Gelenbe mahallelerinde konteynerlerin bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışması yapan itfaiye ekipleri, çalışmayla Kırkağaçlı vatandaşların da takdirini topladı.
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Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Alor bölgesinin 125 kilometre kuzeydoğu açıklarında meydana gelen depremin, yerin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı deprem nedeniyle tsunami alarmı da verilmedi.
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ABD'nin Idaho eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün, eyaletin başkenti Boise'in kuzeydoğusunda dağlık bölge olduğunu duyurdu.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği, Nevada ve Montana dahil olmak üzere Idaho'ya komşu 6 eyalette hissedildiği belirtildi.
Yetkililer, yaklaşık 30 saniye süren depremde can ya da mal kaybı olmadığını bildirdi.