Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından hem depreme çevre illerde yaşayıp sarsıntı yaşayan vatandaşlar hem de deprem bölgelerinde olan vatandaşlarımız 'deprem mi oldu?', 'nerede deprem oldu?' sorularına yanıt arayıp son depremler listesini inceliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan deprem listelerine göre son günlerin en şiddetli deprem haberlerinden biri Manisa'da oldu. İşte Manisa depreminin ayrıntıları ve son depremler ile ilgili bilgiler..