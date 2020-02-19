Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmaya devam ediyor. Son depremler listesi Kandilli ve AFAD verileriyle güncellendi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte, 19 Şubat 2020 son depremler listesi...
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Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından hem depreme çevre illerde yaşayıp sarsıntı yaşayan vatandaşlar hem de deprem bölgelerinde olan vatandaşlarımız 'deprem mi oldu?', 'nerede deprem oldu?' sorularına yanıt arayıp son depremler listesini inceliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan deprem listelerine göre son günlerin en şiddetli deprem haberlerinden biri Manisa'da oldu. İşte Manisa depreminin ayrıntıları ve son depremler ile ilgili bilgiler..
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Manisa'da arka arkaya depremler
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 19.09'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 5.2'lik depremden sonra aynı bölgede 3.3-3.5 ve 3.9 büyüklüğünde depremler yaşandı. Balıkesir, Bursa ve İzmir başta olmak üzere birçok ilden hissedildi. 5.2'lik depremin ardından 00:23'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Deprem, Balıkesir, Bursa, Aydın, İzmir olmak üzere birçok çevre illerde de hissedilirken, Deprem sonrası AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "An itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.
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4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden (KRDAE) yapılan açıklamaya göre, saat 00:23’te merkez üssü Karakurt Mahallesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 5.3 km olarak açıklandı.