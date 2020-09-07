Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 7 Eylül Kandilli son depremler listesi
Deprem, Türkiye’nin ana gündem konularından biri. Yaşanan sarsıntıların yanı sıra büyük Marmara depremi öngörüleri nedeniyle son depremler listesi vatandaşlar tarafından sık sık inceleniyor. Özellikle sosyal medyada ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ gibi paylaşımlar yapılıyor. İşte 7 Eylül itibariyle meydana gelen son depremler listesi...
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1
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Yeni haftanın ilk gününde Türkiye’nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve yakın çevresinde gün içerisinde, irili-ufaklı artçı depremler yaşanıyor.
2
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Kandilli Rasathanesi 7 Eylül tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Balıkesir, Erzurum, İzmir, Akdeniz, Muğla, Denizli, Elazığ, Van, Malatya'da ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.
3
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.