Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 10 Nisan Kandilli son depremler listesi
Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Başta Ege Denizi olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarından artçı sarsıntılar meydana geliyor. Dün akşam ve gece saatlerinde Muğla'nın Datça ilçesi, gece boyunca Ege Denizi açıklarında meydana gelen büyüklükleri 3.7 ve 4.3 arasında değişen 4 depremle sallandı. Bölgede bulunan vatandaşlar, 10 Nisan tarihli depremleri inceliyor. İşte 10 Nisan Kandilli son depremler listesi...
Kandilli Rasathanesi gün içerisinde yaşanan depremleri anlık olarak paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi'nin resmi sayfasında depremin merkez üssü, saati ve şiddeti yer alıyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte dün gece ve bugün meydana gelen artçı sarsıntılar hakkında bilgiler...
Üçüncü ve en şiddetli sarsıntı ise saat 03.33'te meydana geldi. Merkez üssü yine Datça ilçesine yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde kaydedilen 4.3 büyüklüğündeki deprem, yıkıma neden olmazken, özellikle Datça'da endişe yarattı. Bu deprem de zeminden yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Dördüncü deprem ise saat 04.00'te yine Datça ilçesine 36.38 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde kaydedildi. AFAD, 3.9 büyüklüğündeki depremin zeminden 7 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.04.10 08:06:15 36.4760 27.3285 28.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 07:43:19 36.4003 27.1622 19.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 06:52:32 37.9340 27.0992 9.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.10 06:15:34 36.4362 27.2113 8.0 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 05:55:30 37.8688 26.9867 7.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.10 05:28:07 36.4190 27.3088 9.2 -.- 2.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 04:52:03 36.6763 27.4955 24.4 -.- 2.0 -.- YAKAKOY-DATCA (MUGLA) İlksel
2021.04.10 03:56:52 36.4682 27.1972 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 03:55:08 38.6547 25.7973 8.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.04.10 03:53:18 37.8470 26.5615 13.2 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.10 03:47:12 40.8388 28.2812 7.3 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.04.10 03:31:56 37.8717 26.9675 5.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.10 03:25:39 36.5330 27.3300 22.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 03:16:06 37.8690 26.9755 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.10 03:10:59 36.4465 27.1587 5.0 -.- 3.4 3.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 03:09:11 36.4075 27.1937 10.9 -.- 3.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 03:06:41 36.4353 27.3522 2.5 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 02:29:54 37.8543 26.7308 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.04.10 01:55:55 39.0332 26.0978 5.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.10 01:22:06 36.3475 27.0070 23.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.04.10 01:07:22 36.5055 27.3240 9.1 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 01:02:56 36.3972 27.2050 4.7 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.10 01:01:45 39.0485 26.1178 2.1 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.10 00:58:07 36.3942 27.3638 18.3 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
Kandilli Rasathanesinin günlük deprem listesine göre, bugün Oniki Adalar, Silivri Açıkları, Sisam Adası'nda artçı sarsıntılar meydana geldi.