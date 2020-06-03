Deprem mi oldu? İşte son depremler takip ekranı

Türkiye'nin farklı bölge ve ilçelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. 3 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen son depremler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesine göre günün en şiddetli deprem haberi Akdeniz'den geldi. Deprem sosyal medyaya da konu oldu. Peki, nerede deprem oldu? İşte son depremler takip ekranı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Türkiye güne deprem haberiyle uyandı.OSMANİYE'de Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Yurdun birçok kesiminde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremin ayrıntılarını resmi sayfasından paylaştı.
2
Abone Ol
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 02.22'te merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 29,4 kilometre derinlikte olan depremde endişelenen bazı vatandaşlar sokağa çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
3
Abone Ol
Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin merkez üssünü Hacıhalıoğlu Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.0 olarak açıkladı.
4
Abone Ol
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN