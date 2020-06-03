Gündem Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 09:11 , 03 Haziran 2020 - 09:11

Deprem mi oldu? İşte son depremler takip ekranı

Türkiye'nin farklı bölge ve ilçelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. 3 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen son depremler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesine göre günün en şiddetli deprem haberi Akdeniz'den geldi. Deprem sosyal medyaya da konu oldu. Peki, nerede deprem oldu? İşte son depremler takip ekranı