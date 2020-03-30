Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

En ufak sarsıntı da deprem ihtimalini akıllara getiren vatandaşlar, "deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde yapılan duyurulara göre son 24 saatte bir çok ilimizde düşük ölçekli depremler meydana geldi. Peki en son nerede deprem oldu? İşte 30 Mart tarihli son depremler verileri...