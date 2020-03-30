Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler
Türkiye'nin çeşitli bölge ve şehirlerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. En yoğun merkez üssünde hissedilen depremler çevre illerde yaşayan vatandaşlar arasında da panik yaratıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilerle son depremler hakkında bilgi edinmek mümkün. Peki, en son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler
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En ufak sarsıntı da deprem ihtimalini akıllara getiren vatandaşlar, "deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde yapılan duyurulara göre son 24 saatte bir çok ilimizde düşük ölçekli depremler meydana geldi. Peki en son nerede deprem oldu? İşte 30 Mart tarihli son depremler verileri...