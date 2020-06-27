Deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler verileri
Hafta içi Van ve Manisa’da meydana gelen sarsıntılar ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Çevre illerde de hissedilen deprem ardından en ufak sarsıntı da panik olan pek çok kişi, ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ gibi sorulara yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli 27 Haziran tarihli son depremler verileri…
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Son depremler listesine hafta boyunca yenileri eklendi. 25 Haziran’da Van'd yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından dün sabah saatlerinde Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Bölgesi’nin diğer illeri İzmir, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da da hissedilen deprem paniğe neden oldu. Kandilli ve AFAD’ın son depremler listesine göre günün en hissedilir sarsıntıları Akdeniz’de yaşanıyor. Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
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Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan açıklama
"5.5'lik deprem geniş bir alanda hissedilmişti. Bir hasar ortaya getirmiş olabilir, bilgiler çok taze. 5'i geçen depremden sonra kaygı duyuyoruz. Bölgede çok sayıda fay var. Tüm yerleşim yeri bunu hisseder. Batı Anadolu çok sayıda depremleri olan 6,5-7'lik depremler verebilen faylarla dolu. Bunlara ilişkin depremler meydana geliyor."
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN