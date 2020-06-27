Deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler verileri

Son depremler listesine hafta boyunca yenileri eklendi. 25 Haziran’da Van'd yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından dün sabah saatlerinde Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Bölgesi’nin diğer illeri İzmir, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da da hissedilen deprem paniğe neden oldu. Kandilli ve AFAD’ın son depremler listesine göre günün en hissedilir sarsıntıları Akdeniz’de yaşanıyor. Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.