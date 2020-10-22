Deprem mi oldu? 22 Ekim son depremler verileri

Van, Bitlis ve Datça’da meydana gelen depremler ardından gözler bir kez daha son depremler verilerine çevrildi. Merkez üssünün yanı sıra çevre illerde de hissedilen sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına sosyal medyada da gündeme getiriyor. İşte 22 Ekim son depremler verileri…
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Son depremler verilerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen deprem haberleriyle birlikte gözler son depremler verilerine çevriliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremlerin merkez üslerine ve şiddetlerine yönelik bilgileri resmi hesapları üzerinden aktarıyor.
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Kandilli Rasathanesi’nin 22 Ekim tarihli son depremler listesine göre; Yozgat, İzmir, Ağrı, Hakkari'de irili ufaklı sarsıntılar meydana geldi.
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SON DEPREMLER VERİLERİ
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.