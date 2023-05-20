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Deprem konutu başvuru ekranı e-devlet 2023 | AFAD deprem konutları başvurusu nasıl, nereye yapılır, başvuru şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Deprem Konutu#Afad#Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 20:20

AFAD deprem konutları başvuru ekranı, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yıl içerisinde yapılacağını açıkladığı ve depremzedeler için yapılan konutlarda çalışmalar son sürat sürerken, gözler deprem konutları başvuru şartlarına ve başvuruların nasıl yapılacağına çevrildi. Kahramanmaraş'ta halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD deprem konutu başvuru ekranı e-Devlet üzerinden müracaatların yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutu teslim tarihini de duyurdu. Peki, AFAD deprem konutları başvurusu nasıl, yapılır? Deprem konutları kimlere verilecek? İşte, deprem konutu başvuru ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.

1/5Deprem konutu başvuru ekranı e-devlet 2023 | AFAD deprem konutları başvurusu nasıl, nereye yapılır, başvuru şartları neler Cumhurbaşkanı Erdoğandan açıklama

Deprem konutları başvurusu nasıl yapılır? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören Gaziantep, Adana, Adıyaman, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır için deprem konutlarının yapımı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11 ile yapılacak afet konutlarının ne zaman teslim edileceği ve başvuruların nasıl yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki Ekim-Kasım aylarında konutların teslim edileceğini söyledi. Peki, deprem konutları başvuru şartları neler? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/5DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK

DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgeleri ziyareti kapsamında Kahramanmaraş'ta halka seslendi.

Deprem konutlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada yollar hariç 70 bin katılım var. Gördüğünüz gibi çalışmalar tam gaz sürüyor. Önümüzdeki Ekim-Kasım aylarıyla birlikte konutları hak sahiplerine teslim etmeye planlıyoruz." dedi.

3/5DEPREM KONUTLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

DEPREM KONUTLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Köyevlerinin teslimlerini etap etap yapacaklarını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuru süreci hakkında, "Köyevlerinin teslimlerini etap etap yapacağız. AFAD'ın hak sahipliği başvurularını E-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum. " ifadelerini kullandı.

AFAD DEPREM KONUTU BAŞVURU EKRANI E-DEVLET-TIKLAYINIZ

4/5DEPREM KONUTU ŞARTLARI NELER

DEPREM KONUTU ŞARTLARI NELER?

Deprem konutu başvuru şartları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

5/5DEPREM KONUTLARI İLLERİ VE KONUT SAYISI

DEPREM KONUTLARI İLLERİ VE KONUT SAYISI

Adana'da 2 bin 500,

Adıyaman'da 25 bin 882,

Diyarbakır'da 6 bin,

Gaziantep'te 18 bin 544,

Hatay'da 40 bin 426,

Kahramanmaraş'ta 45 bin 67,

Kilis'te 250,

Malatya'da 44 bin 770,

Osmaniye'de 9 bin 550,

Şanlıurfa'da 3 bin,

Elazığ'da 3 bin 750 konut inşa edilecek.

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#Deprem Konutu#Afad#Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan