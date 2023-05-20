Deprem konutu başvuru ekranı e-devlet 2023 | AFAD deprem konutları başvurusu nasıl, nereye yapılır, başvuru şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Deprem konutları başvurusu nasıl yapılır? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören Gaziantep, Adana, Adıyaman, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır için deprem konutlarının yapımı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11 ile yapılacak afet konutlarının ne zaman teslim edileceği ve başvuruların nasıl yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki Ekim-Kasım aylarında konutların teslim edileceğini söyledi. Peki, deprem konutları başvuru şartları neler? İşte, o konu hakkında bilgiler.