Deniz salyası nedir

DENİZLER ÜZERİNDEKİ BASKI AZALTILMALI Bazı durumlarda müsilaj oluşumu hızlanabiliyor. Bu sebeple hepimizin dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Doktor Öğretim Üyesi Nurçin Killi, “Bu duruma yol açmamak için denizlerdeki besleyici madde girişini kontrol etmek önemlidir. Evsel, tarımsal ve endüstriyel atıklar tam olarak arıtılmadan sulara verildiğinde nitrat, fosfat gibi nutrient maddeler birikir bu durum da alglerin çoğalmasını destekler” diyor.



Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ise dikkat edilmesi gerekenleri şu sözlerle anlatıyor: “Denizlerimize atık, çöp vb. atmayarak denizlerimizin üzerindeki olumsuz baskıyı azaltmalıyız. Özellikle atıkları arıtmadan denize bırakmamalıyız. Evsel atıkları arındırma tesisinden geçirmeden denize boşaltmamalıyız. Eğer bu atıklar direkt olarak denize atılmaya devam ederse, bu durumda müsilaj oluşumu hızlanacak ve denizlerimiz her geçen gün daha da kötü bir duruma girecektir.”



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MÜSİLAJ DENİZ CANLILARINA DA ZARAR VERİYOR!



Müsilaj oluşumu, iklim krizi üzerine bir mesaj, balıkçılık ve turizm sektörlerinin önünde bir engel olduğu gibi deniz canlılarının hayatını da tehlikeye atıyor.



Nurçin Killi, “Müsilaj tabakası maalesef su yüzeyinde birikerek atmosferden oksijen girişini de engeller. Ayrıca müsilaja neden olan canlıların da ölmesiyle su içindeki oksijen de azalır. Su içindeki oksijen miktarı azaldıkça diğer canlıların yaşamı da tehlikeye girer. Ayrıca kokuşma meydana gelebilir” diyor.



İbrahim Pehlivanoğlu da bu sözleri destekleyen açıklamalarda bulunuyor ve “Müsilaj oluşumu kesinlikle deniz canlılarına zarar verir. Balıkların solungaçlarına nüfuz ederek, solumalarına engel olur ve balık ölümlerine sebebiyet verir. Balıkların denizlerimizden daha başka denizlere göç etmelerine, balıkların daha temiz denizlere yumurtalamalarına, dolayısıyla da denizlerimizdeki balık türlerinin azalmasına neden olur” şeklinde konuşuyor.