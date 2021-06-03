Deniz salyası (Müsilaj) nedir, neden olur? Deniz salyası nasıl temizlenir?
Halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor. Marmara denizinin dibine çöken salya deniz tabanında yaşamın sona ereceği dip ölümü tehdidi yaratıyor. Deniz salyası bir diğer adıyla müsilaj, denizde biyolojik yaşamın ilk basamağını oluşturan fitoplankton adlı mikroskobik bitkilerin aşırı çoğalmasıyla meydana geliyor. Uzmanlar, deniz salyasının uzun vadede neden olabileceği tahribatın önüne geçmek için acilen bilimsel yaklaşımlarla önlem alınması gerektiğinin altını çiziyor. Peki, deniz salyası (Müsilaj) tam olarak nedir, neden olur? Deniz salyası nasıl temizlenir?
Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle kıyılarda ya da açıkta yoğunlaşabilen müsilaj, doğaya zarar verdiği kadar çevre sakinlerini de rahatsız ediyor.
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