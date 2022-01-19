Demirören TV'ye ödül yağmuru

Arka Sokaklar “Yılın En İyi Polisiye Dizisi” ödülünü aldı.
Arka Sokaklar “Yılın En İyi Polisiye Dizisi” ödülünü aldı.
Mehmet Arif Önalan’ın hazırladığı “O” belgeseli “Yılın Belgeseli” ödülünü aldı.
Cem Seymen, Çalışan Türkiye ile “Yılın Ekonomi Programı” ödülünü aldı.
“Yılın Seyahat Programı” ödülünü Sinan Kunter’in editörlüğünü ve sunuculuğunu üstlendiği “Memleketim” programı aldı.
Çok Güzel Hareketler 2 “En İyi Komedi Programı” ödülünü aldı.
Magazin D “En İyi Magazin Programı ödülünü aldı.
Magazin D “En İyi Magazin Programı ödülünü aldı.
Merve Dinçkol “En İyi Hafta Sonu Haber Sunucusu” ödülüne layık görüldü.