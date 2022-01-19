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Demirören TV'ye ödül yağmuru

#Demirören TV#The Best Of Time- Zamanın En İyileri#Kanal D

Bu yıl ilki gerçekleşen “The Best of Time- Zamanın En İyileri’’ ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu. Zenn Medya ve Moon Life Dergisi medya sponsorluğunda gerçekleşen, sunuculuğunu Demet Şener ve Suat Sandalcı’nın yaptığı geceye iş, sanat, siyaset ve medya dünyasının ünlü isimleri katıldı.

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Arka Sokaklar “Yılın En İyi Polisiye Dizisi” ödülünü aldı.

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Arka Sokaklar “Yılın En İyi Polisiye Dizisi” ödülünü aldı.

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Mehmet Arif Önalan’ın hazırladığı “O” belgeseli “Yılın Belgeseli” ödülünü aldı.

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Cem Seymen, Çalışan Türkiye ile “Yılın Ekonomi Programı” ödülünü aldı.

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“Yılın Seyahat Programı” ödülünü Sinan Kunter’in editörlüğünü ve sunuculuğunu üstlendiği “Memleketim” programı aldı.

6/9 Demirören TVye ödül yağmuru

Çok Güzel Hareketler 2 “En İyi Komedi Programı” ödülünü aldı.

7/9Demirören TVye ödül yağmuru

Magazin D “En İyi Magazin Programı ödülünü aldı.

8/9Demirören TVye ödül yağmuru

Magazin D “En İyi Magazin Programı ödülünü aldı.

9/9Demirören TVye ödül yağmuru

Merve Dinçkol “En İyi Hafta Sonu Haber Sunucusu” ödülüne layık görüldü.

 

 

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#Demirören TV#The Best Of Time- Zamanın En İyileri#Kanal D