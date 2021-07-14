Delta varyantı(variantı) ve Delta Plus varyantı kaç kişide, hangi illerde görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!
Delta varyantı belirtileri gündemde yer almaya devam ederken, delta varyantı vaka sayısı da giderek artıyor. Hindistan'da ortaya çıkan ve Türkiye dahil pek çok ülkede görülen delta varyantı ülke genelinde toplamda 36 ilde görüldü. Uzmanlar delta varyantının bulaşıcı ve daha ağır hastalığa neden olduğuna dair yeterli verinin bulunmadığını belirtse de delta varyantının yaygınlaşması endişeleri de beraberinde getirdi. Peki, Delta varyantı ve Delta Plus varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü? İşte, Delta varyantı ve Delta Plus varyantı vaka sayısı ile ilgili ayrıntılar.
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Delta varyantının hangi illerde görüldüğü son gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının, dünya genelinde yayılmaya başlamasıyla salgında "üçüncü dalganın" yaşanabileceğine dair kaygıları da arttı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "750’leri buldu, il sayısı da 36'ya çıktı. Delta Plus, 3 ilde 3 tane olarak devam ediyor" dedi.
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DELTA VE DELTA PLUS VARYANTI KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca şunları söyledi;
"Delta varyantı vakaları ise artıyor. Mutasyon Türkiye'de 36 ilde görüldü, Delta Plus 3 ilde 3 tane olarak devam ediyor, vaka sayısı 750. Dünya 4'üncü dalga endişesini konuşuyor."
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Sağlık Bakanı Koca ise Türkiye'de şu anda 4'üncü dalganın yaşanmadığını, bu durumun da ancak aşılamayla önlenebileceğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, Türkiye'de 26 ilde genetik sekansı belirlenmiş 224 Delta varyantı vakası tespit edildiğini bildirmişti.
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BULAŞICILIĞI YÜKSEK HASTALIK TABLOSU FARKLI
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, mayısta yaptığı değerlendirmede, Delta varyantının yayılma hızının ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un Alfa varyantına göre yüzde 51 ila 67 fazla olduğu uyarısında bulunmuştu.
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Baş ağrısı, boğazda kuruluk, burun akıntısı, halsizlik ve ateş gibi grip benzeri hastalık belirtilerine yol açan Delta varyantı, Kovid-19'un önceki tiplerinde görülen öksürük, solunum stresi, sırt ağrıları gibi zatürre, soğuk algınlığı benzeri hastalık tablosundan farklılaşıyor.