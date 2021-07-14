Delta varyantı(variantı) ve Delta Plus varyantı kaç kişide, hangi illerde görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Delta varyantının hangi illerde görüldüğü son gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının, dünya genelinde yayılmaya başlamasıyla salgında "üçüncü dalganın" yaşanabileceğine dair kaygıları da arttı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "750’leri buldu, il sayısı da 36'ya çıktı. Delta Plus, 3 ilde 3 tane olarak devam ediyor" dedi.