Delta variantı (mutasyonu) nedir, belirtileri nelerdir? Delta varyantı nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler

BIONTECH AŞISI DELTA VARYANTI ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ? Birleşik Krallık ve İskoçya’da ayrı ayrı yapılan ve yayınlanan iki araştırmanın sonuçlarına göre BioNTech-Pfizer ve AstraZeneca aşıları Delta varyantına karşı büyük bir koruma oranına sahip olduğu ortaya çıktı. Özellikle iki doz aşı olmanın hastalığı ağır geçirme ve hastaneye yatma oranını çok ciddi bir şekilde düşürdüğünü de belirlendi.



İki doz koronavirüs aşısı yaptırmanın virüsün yeni yeni ortaya çıkan ve dünyada baskın hale gelerek dolaşıma giren mutasyonlarına karşı da etkili olduğunu açıklayan araştırmacılar bu şekilde salgının sona erebileceğinin altını çizdi.



İskoçya'da yapılan araştırmaya göre, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı, İngiltere'nin Kent bölgesinde görülen Alfa varyantına oranla hastaneye yatış riskini iki kat daha fazla artırıyor. Saygın tıp dergisi Lancet'te yayınlanan araştırma, bu riskin altını çizerken bir yandan da aşıların bu varyantlara karşı etkisini de vurguluyor.