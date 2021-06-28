Delta variantı (mutasyonu) nedir, belirtileri nelerdir? Delta varyantı nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler

Delta variantı (varyantı) Almanya, Fransa, Rusya, İspanya gibi bir çok Avrupa ülkesini alarma geçirdi. Aşılamanın ardından Delta mutasyonunun yaygınlaşmasıyla Sinovac ve BioNTech aşılarının bu varyanta karşı koruyuculuğu ve bulaşıcılık riskine karşı bilim dünyasından da uyarılar geldi. Yeni tip koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen "Delta" varyantının diğer mutasyonlara oranla daha çok bulaşıcılık riski oluşturduğu öne sürülürken Türkiye bu varyanta karşı bazı ülkelere uçuşları durdurma kararı aldı. Peki, delta variantı (mutasyonu) nedir, belirtileri nelerdir? İşte, Delta varyantı hakkında merak edilenler.
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Delta varyantı belirtileri mutasyonun yaygınlaşmasının ardından dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündeme gelen konulardan oldu. ‘Çift mutasyonlu’ olarak adlandırılan Delta varyantının Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı olduğu açıklandı. Mide, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, ishal, kusma, yüksek ateş gibi belirtilerle kendisini gösteren Delta variantının Sinovac aşısı ile ilgili veri bulunmuyor. Pfizer/BioNTech aşısının Hindistan’da tespit edilen ve bir süre önce adı Delta mutasyonu olarak değiştirilen varyanta karşı yüzde 79 oranında koruma sağladığı öğrenildi. Bu varyant gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde görülebiliyor.
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DELTA VARYANTI NEDİR?
Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre TÜSAD Başkanı, İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu ile 7 soruda Delta varyantını anlattı;
1) Delta varyantı yeni mi bulundu? ‘Bir bu eksikti’ diyeceğim ama...
Yeni değil. Biz Delta varyantını aslında Hindistan varyantı olarak biliyoruz ama 1 Haziran itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü değişikliğe gitti ve varyant isimlerini Yunan alfabesinden harflerle değiştirdi. İngiliz varyantı Alpha, Güney Afrika varyantı Beta, Brezilya varyantı Gama, Hindistan varyantı ise Delta olarak anılıyor artık. Altında tabii ‘ırkçılık’ kaygıları yatıyor. Varyantların ilk tespit edildikleri ülkeleri ‘damgalayacak’ şekilde isimlendirilmesi o ülkelere zarar veriyordu. Bu nedenle düzenleme yapıldı.
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2) Delta varyantı daha mı bulaşıcı?
Başından beri Delta varyantı ‘çift mutasyonlu’ olarak adlandırılıyor. Yani 2 mutasyonlu virüs birleşiyor (California mutasyonu üzerine spike proteinin yapısını değiştirmesi ile) üçüncü, süper bulaşıcı yeni bir mutasyon oluşuyor. Bu yeni mutasyonun antikordan kaçabilme özelliği var. Hastalığı atlatanlar bu yeni virüs ile yeniden enfekte olabiliyor. Maalesef aynı durum aşılar için de geçerli. Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı.
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3) Belirtileri neler? Farklılıklar söz konusu mu?
Mide, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, ishal, kusma, yüksek ateş, burun akıntısı ile kendini gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Koronavirüste görmeye alıştığımız tat ve koku almada kayıpların ise daha arkada kaldığı biliniyor.
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BIONTECH AŞISI DELTA VARYANTI ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ?
Birleşik Krallık ve İskoçya’da ayrı ayrı yapılan ve yayınlanan iki araştırmanın sonuçlarına göre BioNTech-Pfizer ve AstraZeneca aşıları Delta varyantına karşı büyük bir koruma oranına sahip olduğu ortaya çıktı. Özellikle iki doz aşı olmanın hastalığı ağır geçirme ve hastaneye yatma oranını çok ciddi bir şekilde düşürdüğünü de belirlendi.
İki doz koronavirüs aşısı yaptırmanın virüsün yeni yeni ortaya çıkan ve dünyada baskın hale gelerek dolaşıma giren mutasyonlarına karşı da etkili olduğunu açıklayan araştırmacılar bu şekilde salgının sona erebileceğinin altını çizdi.
İskoçya'da yapılan araştırmaya göre, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı, İngiltere'nin Kent bölgesinde görülen Alfa varyantına oranla hastaneye yatış riskini iki kat daha fazla artırıyor. Saygın tıp dergisi Lancet'te yayınlanan araştırma, bu riskin altını çizerken bir yandan da aşıların bu varyantlara karşı etkisini de vurguluyor.
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İskoçya Kamu Sağlığı Kurumu Ulusal Kovid-19 Enfeksiyon Direktörü Jim McMenamin, durumu “Delta virüsü tehdidine karşı çok ciddi bir fırsatımız var: İki doz aşı” diyerek özetledi.
İki doz olarak uygulanan Pfizer/BioNTech aşısının Hindistan’da tespit edilen ve bir süre önce adı Delta mutasyonu olarak değiştirilen varyanta karşı yüzde 79 oranında koruma sağladığını açıklayan İskoç yetkililer Alpha mutasyonuna karşı da yüzde 92’lik bir koruma sağlandığını duyurdu.
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14.000’den fazla Delta vakasının incelendiği araştırmada iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların hastaneye yatma oranının yüzde 96 oranında azaldığı tespit edilirken AstraZeneca aşısı olanlarda ise bu oranın yüzde 92 azaldığı ortaya çıktı.
Delta varyantının tüm dünyada yaygınlaştığı bildirilirken özellikle İngiltere'de şu an için en baskın varyant olduğu ve bu varyantla hastalanan gençlerde hastaneye yatış oranının arttığı biliniyor.