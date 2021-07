Gündem Haber Giriş: 06 Temmuz 2021 - 13:08 | 06 Temmuz 2021 - 13:08

Delta plus virüsü nedir, belirtileri neler? ‘Endişe verici’ kategoriye alınan delta varyantı hangi illerde görüldü?

Delta plus varyantı ile ilgili son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Son rakamları kamuoyuyla paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Delta plus varyantı'nın biri İstanbul olmak üzere 3 ilde görüldüğünü açıkladı. Delta plus varyantı vakalarından birinin İstanbul'da olduğunu söyleyen Koca, "Bunlardan biri İstanbul. Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim" dedi. Peki, delta plus nedir, delta varyantı belirtileri neler? İşte delta plus ile ilgili bilinenler...