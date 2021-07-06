Delta plus virüsü nedir, belirtileri neler? ‘Endişe verici’ kategoriye alınan delta varyantı hangi illerde görüldü?
Delta plus varyantı ile ilgili son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Son rakamları kamuoyuyla paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Delta plus varyantı'nın biri İstanbul olmak üzere 3 ilde görüldüğünü açıkladı. Delta plus varyantı vakalarından birinin İstanbul'da olduğunu söyleyen Koca, "Bunlardan biri İstanbul. Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim" dedi. Peki, delta plus nedir, delta varyantı belirtileri neler? İşte delta plus ile ilgili bilinenler...
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Türkiye'de delta varyantının ardından 'Delta plus varyantı' da tespit edildi. Delta plus varyantı vakalarından birinin İstanbul'da olduğunu söyleyen Koca, "Bunlardan biri İstanbul. Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim" dedi.
Vakaların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Koca, "Ayakta takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil" diye konuştu.Öte yandan Delta varyantı vakaları da artmaya devam ediyor. Bakan Koca son rakamları da basın mensuplarıyla paylaştı. Varyantın görüldüğü il sayısı 30'a yükseldi. Vaka sayısı ise 284 oldu.
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DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?
Delta varyantı dünyada yeni bir tedirliğine yol açtı. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip. Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için ‘endişe’ yaratıyor. Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor.
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Plus ön adlı varyant, ilk olarak geçen yıl Hindistan'da tespit edilen ve ikinci dalgada çok sayıda yeni vaka ve can kaybına yol açan Delta varyantı ile bağlantılı.
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DELTA PLUS HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?
Türkiye, ABD, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Japonya, Polonya, Nepal, Rusya ve Çin’in de olduğu 85 ülkede görüldü. Bulaşıcılığı ise yüzde 60 oranında.
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DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ
‘Zoe Covid Belirtileri' adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldüğünü; genç yaştaki hastaların "daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebildiğini söyledi. Daha önce İngiltere Sağlık Hizmetleri tarafından Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu.
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AŞI DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?
The Indian Express'te yer alan habere göre, Delta varyantının aşılara olan etkisini mercek altına alan ekip, Delta varyantının aşı antikorlarına 8 kat daha az duyarlı olduğunu belirledi.Başka bir deyişle kısa sürede bilim dünyasının bir numaralı gündemi haline gelen çalışmaya göre, aşılar Wuhan'da çıkan orijinal virüse kıyasla aşılara karşı yaklaşık 8 kat daha güçlü.Başka bir deyişle kısa sürede bilim dünyasının bir numaralı gündemi haline gelen çalışmaya göre, aşılar Wuhan'da çıkan orijinal virüse kıyasla aşılara karşı yaklaşık 8 kat daha güçlü.