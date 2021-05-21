Darüşşafaka Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? Darüşşafaka'dan erteleme açıklaması!

Daha önce 30 Mayıs tarihinde yapılacağı açıklanan sınav, Mayıs ayında Türkiye genelinde uygulanan kapanma süreçleri nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığının da onayıyla 20 Haziran Pazar günü saat 10:00da düzenlenecek. İşte, 2021 Darüşşafaka Giriş Sınavı hakkında ayrıntılar...
Türkiyenin farklı bölgelerindeki 28 il merkezinde gerçekleşecek sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek.
Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 28 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.