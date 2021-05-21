Darüşşafaka Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? Darüşşafaka'dan erteleme açıklaması!

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, yaptıkları araştırmalara göre Türkiyede sınava katılabilecek 10 bine yakın öğrencinin bulunduğunu ifade ederken, Hedefimiz Türkiyenin dört bir yanındaki öğrencilerimizin ve onların ailelerinin bu sınavdan haberi olması. Darüşşafaka olarak eğitimde fırsat eşitliğinin öncelikle sınava katılmakla başladığına inanıyoruz. Bunun için de tüm öğretmenlerimizi, muhtarlarımızı, yerel yöneticilerimizi, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızı bu sınavın duyurulması amacıyla başlattığımız seferberliğe davet ediyoruz dedi.



Darüşşafakanın kelime anlamının şefkat yuvası olduğunu anımsatan M. Tayfun Öktem, Sınavda başarılı olarak bu şefkat yuvasından içeri adımlarını atacak öğrencilerimize dünya standartlarında bir akademik eğitim verirken, bir yandan da onların ülkelerine ve milletlerine faydalı, araştıran, sorgulayan, çağdaş lider bireyler olarak yetişmeleri için uygun bir ortam yaratıyoruz. Yeteneği ön plana çıkaran sosyal kulüplerimizle, müzik ve spor branşlarımızla, farklı yabancı dil olanaklarımızla, teknolojik altyapımızla, çocuklarımıza içinde bulunduğumuz bilişim çağına yakışır bir eğitim veriyoruz dedi ve ekledi.



"Darüşşafaka sadece bir eğitim kurumu değil aynı zamanda bir ilim irfan yuvası. Bugüne kadar mezun ettiği binlerce öğrencisiyle ülkemizin yüz akı kurumlarından biri. Ben de bu yuvanın mezunlarından biri olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, öğrencilerimiz burada belki de hayatlarını baştan aşağı değiştirecek bir ortamla karşılaşacaklar. Tabii ki her birinin kendi evleri, aileleri var. Ama Darüşşafaka da onların ikinci yuvası, ikinci ailesi olacak. Tüm bunlar için ilk yapmaları gereken yaklaşık 2,5 saatlik bu sınava girmek; bu fırsat eşitliğinden yararlanmak."



Türkiyenin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak yaşamlarını değiştiriyor. Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almalarını sağladı.



Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesi ile hareket eden ve eğitimle değişen yaşamlar misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor.



