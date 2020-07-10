Danıştay'ın Ayasofya kararı ardından Ayasofya fotoğrafları paylaşılıyor- İşte Ayasofya fotoğrafları ve tarihi
Danıştay'ın Ayasofya kararı ardından en çok araştırılan başlıklardan biri de Ayasofya fotoğrafları oldu. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Böylece cami olarak ibadete açılmasının önü açılmış oldu. Danıştay kararı ardından Ayasofya fotoğrafları paylaşılıyor. İşte Ayasofya'nın tarihi ve fotoğrafları…
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