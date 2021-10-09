Cumhuriyet ne zaman ve nerede ilan edildi? İşte, en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

CUMHURİYET NE ZAMAN İLAN EDİLDİ? TBMM Genel Kurulu, 19 Nisan 1925 günkü toplantısında kabul ettiği 628 sayılı kanun ile 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı kabul etti. Bu kabul ile aynı gece 101 pare top atışı ile kutlandı. 1924 yılında ise "Cumhuriyetin İlanı" şenlikleri düzenlendi.Cumhuriyetin ilanının bayram olarak kutlanması ise Dışişleri Bakanlığımın önerdiği kanun teklifi ile oldu. Dışişleri Bakanlığı 2 Şubat 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kutlanmasını kanun teklifi olarak önerdi. Teklif metninde "Medeni ülkelerden her biri kendisi için millî bayram olmak üzere tek bir gün kabul etmiştir. Her millet bu şekilde belirlediği günü, resmî özel gün sayarak yalnız o günü gerek ülke içinde, gerek dış temsilciliklerinde millî törenle icra eder. Yabancılara da kutlanması için gereken, Türkiye Cumhuriyetimin ve milletimizin resmî özel gününü öteki medeni ülkeler gibi bir gün olarak belirlemek lazımdır. O gün ise cumhuriyetin ilanı günü olan 29 Ekim'den başkası olmamalıdır" denildi.



Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan 1925v te karara bağlandı. TBMM Genel Kurulu, 19 Nisan 1925 günkü toplantısında kabul ettiği 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı kabul etti. Böylece Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 1925x ten itibaren, ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlandı.