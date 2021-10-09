Cumhuriyet ne zaman ve nerede ilan edildi? İşte, en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin anısına her yıl kutlanan Cumhuriyet Bayramı ne zaman ve nerede ilan edildi araştırmaları Ekim ayının gelmesiyle birlikte hız kazandı. Aynı zamanda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan Cumhuriyet Bayramı günü resmi tatil kabul edilmektedir. Peki Cumhuriyet ne zaman ve nerede ilan edildi? İşte, en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 98. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Bu anlamlı günün atmosferini sevdikleri, arkadaşları ve tanıdıkları kişilerle paylaşmak isteyen vatandaşlar, Cumhuriyet ne zaman, nasıl ve nerede ilan edildi merak ediyor. İşte Cumhuriyet'in ilanı hakkında bilgiler ve en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...
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CUMHURİYET NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?
TBMM Genel Kurulu, 19 Nisan 1925 günkü toplantısında kabul ettiği 628 sayılı kanun ile 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı kabul etti. Bu kabul ile aynı gece 101 pare top atışı ile kutlandı. 1924 yılında ise "Cumhuriyetin İlanı" şenlikleri düzenlendi.Cumhuriyetin ilanının bayram olarak kutlanması ise Dışişleri Bakanlığımın önerdiği kanun teklifi ile oldu. Dışişleri Bakanlığı 2 Şubat 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kutlanmasını kanun teklifi olarak önerdi. Teklif metninde "Medeni ülkelerden her biri kendisi için millî bayram olmak üzere tek bir gün kabul etmiştir. Her millet bu şekilde belirlediği günü, resmî özel gün sayarak yalnız o günü gerek ülke içinde, gerek dış temsilciliklerinde millî törenle icra eder. Yabancılara da kutlanması için gereken, Türkiye Cumhuriyetimin ve milletimizin resmî özel gününü öteki medeni ülkeler gibi bir gün olarak belirlemek lazımdır. O gün ise cumhuriyetin ilanı günü olan 29 Ekim'den başkası olmamalıdır" denildi.
Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan 1925v te karara bağlandı. TBMM Genel Kurulu, 19 Nisan 1925 günkü toplantısında kabul ettiği 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı kabul etti. Böylece Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 1925x ten itibaren, ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlandı.
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CUMHURİYET NEREDE İLAN EDİLDİ?
Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923 Pazartesi günü saat: 20.30'da Ankara'da TBMM’ sinde ilan edilmiştir. Anayasanın birinci maddesinde “Türkiye Devletinin hükümet biçimi Cumhuriyettir.” hükmü yer aldı. Aynı günün gecesi Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanlığına seçildi.
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CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?
24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalanmış, yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı kabul edilmişti. İkinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin toplanmasından 2 ay sonra 13 Ekim 1923’de Ankara Türkiye Devleti’nin Hükümet Merkezi oldu. Artık, mevcut rejimin isminin de bütün açıklığı ile konulması, yeni devletin başkanının seçilmesi gerekiyordu. O güne kadar Devlet Başkanlığı görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Atatürk tarafından yürütülmüştü. Diğer taraftan bazı yabancı ülkeler de Lozan Antlaşması’nı onay için Türkiye’deki yeni devlet rejiminin daha açık şekilde belirlenmesini istiyorlardı.
Bu sıralarda, 27 Ekim 1923’te İcra Vekilleri Heyeti’nin istifası ve Meclis’in güvenini kazanacak bir kabine listesinin oluşturulamaması da bu soruna ivedi bir çözüm gerektirdi. İşte, iç ve dış şartların doğurduğu bu gelişmeler sonucu 29 Ekim 1923 akşamı cumhuriyet ilân edildi. Bu suretle yeni devletin yönetim biçimi bütün açıklığı ile ismini almış oluyordu. Cumhuriyetin ilânı ile "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" kuralı, artık devlet yönetiminde, en belirgin şekliyle yerini alıyor; demokrasiye giden yol daha aydınlık olarak çiziliyordu.
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EN ANLAMLI CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanılacak. İşte, Cumhuriyet kutlamalarında paylaşılabilecek en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…
29 Ekim’i karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet Bayramınız kutlu ve şanlı olsun.
Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyorum.