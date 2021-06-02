Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı müjde ne? Müjde açıklaması için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de salgında mücadelede son durum, anayasa çalışmaları ve terörle mücadelede son durumla ilgili açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayrıca müjde açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin müjde vereceğini bildirdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında yeni müjde haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili olarak bir 'müjde' açıklayacağını belirterek, " Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" dedi.
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Uzun Mehmet Camii Hakkında
Terakki Mahallesi'nde 1,5 yıldır yapımı devam eden, yaklaşık 10 bin metrekarelik alanın 2 bin 535 metrekaresi üzerine yapılan camide, her biri 72 metre uzunluğunda 4 minare ve 22 kubbe bulunuyor. Caminin girişinde ise mermer üzerine işlenmiş kentin sembolü olan kömürle Arapça "Ya Allah" hat yazısı yer alacak.
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Kanuni Sondaj Gemisi Hakkında
Kanuni, önceki adıyla Sertão, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derinsu sondaj gemisidir.
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Gemi, 2012'de Samsung Heavy Industries tarafından Güney Kore'de Sertão adıyla denize indirildi. Marshall Adaları (2012-2020) bandırasıyla, Schahin Group'a aitti ve Petrobras tarafından işletiliyordu. Bu dönemde Brezilya'da görev yaptı. Taşucu Limanı'na getirilen geminin adı Kanuni olarak değiştirildi. Koronavirüs pandemisi sona erdikten sonra gemide bakım ve yenileme çalışması yapılacağı duyuruldu.