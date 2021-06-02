Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı müjde ne? Müjde açıklaması için tarih verdi

Uzun Mehmet Camii Hakkında Terakki Mahallesi'nde 1,5 yıldır yapımı devam eden, yaklaşık 10 bin metrekarelik alanın 2 bin 535 metrekaresi üzerine yapılan camide, her biri 72 metre uzunluğunda 4 minare ve 22 kubbe bulunuyor. Caminin girişinde ise mermer üzerine işlenmiş kentin sembolü olan kömürle Arapça "Ya Allah" hat yazısı yer alacak.