Cuma namazı saatleri: 17 Temmuz cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Cuma namazını idrak etmek üzere camilere gidecek olan vatandaşlar, 17 Temmuz cuma namazı saatlerini Diyanet namaz saatleri takviminden öğrenebilecekler. Cuma namazı ibadeti, bu hafta da camilerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında idrak edilecek, 81 ilde vatandaşlar saf tutacak. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara İzmir ve tüm illerin 17 Temmuz cuma namazı saatleri.
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Her hafta 81 ilde bir kaç dakika farklılık gözeten cuma namazı saatleri yine ilden ile değişecek. Koronavirüsü salgını sebebiyle tedbirlere uyarak namazlarını kılan Müslümanlar, cuma namazı saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet'in yayınladığı namaz saatlerine göre, İstanbul'da cuma namazı 13:15'te, Ankara'da 13:00'te, İzmir'de 13:23'te okunacak öğle namazının ardından kılınacak. İşte, Diyanet'in yayınladığı il il cuma namazı saat bilgisi.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet bilgisine göre cuma namazı saatleri açıklandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 17 Temmuz Cuma namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı;
İstanbul'da 13:15'te, Ankara'da 13:00'te, İzmir'de 13:23'te okunacak öğle namazı sonrasında kılınacak.
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.