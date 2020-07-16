Cuma namazı saatleri: 17 Temmuz cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri

BİRİNCİ REKAT Cuma namazını kılmak için: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet ederiz



"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız



Sessizce Subhaneke'yi okuruz.



Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur



Rüku'ya gideriz



Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz