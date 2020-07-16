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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 23:43,

Cuma namazı saatleri: 17 Temmuz cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Cuma namazını idrak etmek üzere camilere gidecek olan vatandaşlar, 17 Temmuz cuma namazı saatlerini Diyanet namaz saatleri takviminden öğrenebilecekler. Cuma namazı ibadeti, bu hafta da camilerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında idrak edilecek, 81 ilde vatandaşlar saf tutacak. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara İzmir ve tüm illerin 17 Temmuz cuma namazı saatleri.

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Her hafta 81 ilde bir kaç dakika farklılık gözeten cuma namazı saatleri yine ilden ile değişecek. Koronavirüsü salgını sebebiyle tedbirlere uyarak namazlarını kılan Müslümanlar, cuma namazı saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet'in yayınladığı namaz saatlerine göre, İstanbul'da cuma namazı 13:15'te, Ankara'da 13:00'te, İzmir'de 13:23'te okunacak öğle namazının ardından kılınacak. İşte, Diyanet'in yayınladığı il il cuma namazı saat bilgisi.

2CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet bilgisine göre cuma namazı saatleri açıklandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 17 Temmuz Cuma namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı;

İstanbul'da 13:15'te, Ankara'da 13:00'te, İzmir'de 13:23'te okunacak öğle namazı sonrasında kılınacak.

Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

3CUMA NAMAZI NASIL KILINIR
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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

4BİRİNCİ REKAT
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BİRİNCİ REKAT

Cuma namazını kılmak için: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sessizce Subhaneke'yi okuruz.

Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

5İKİNCİ REKAT
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İKİNCİ REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinleriz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız.

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