Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 12 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri yayınlandı
Cuma namazı saati, cuma gününün gelmesi ile Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Rahmet, mağfiret, kardeşlik ve ülfet vesilesi olan cuma gününde camilerde namaz ibadetlerini ifa edecek olanlar, cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını Diyanet 12 Mart namaz saatleri takvimi üzerinden alacaklar. İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde, üzerine güneş doğan en hayırlı gün olan cuma gününün feyiz ve bereketinden istifade edecek olan Müslümanlar, yaşadıkları ilin cuma namazı saatlerine göre abdestlerini alarak camilere gidecekler. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabit olan cuma namazı tüm camilerde kılınacak. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 12 Mart cuma namazı saatleri bilgisi
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12 Mart cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Müminlerin bayramı, haftalık toplanma zamanı olarak tasvir edilen cuma gününde tüm illerde cuma namazı saatleri ilden ile farklılık gösterecek. Müslümanlara farz kılınan cuma namazı ile 81 ilde saf tutulacak. Diyanet takvimine göre, bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:19'da, Ankara'da 13:03'te, İzmir'de ise 13:26'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimi ile cuma namazı saat bilgisi belli oldu. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 12 Mart'ta Cuma günü cuma namazı saatleri şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:19
ANKARA: 13:03
İZMİR: 13:26
BURSA: 13:19
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58)..
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
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Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255)..
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.